Бенфика – Порту – 1:0. Сухой матч Трубина. Видео гола Ди Марии и обзор
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29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Порту» (1:0).
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил ворота сухими. Украинец в одном из эпизодов сделал суперсейв.
Единственный в матче гол забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте. «Порту» с 19-й минуты играл в меньшинстве после удаления Фабиу Кардозу.
«Бенфика» вышла в лидеры в турнирной таблице, набрав 18 очков после 7 матчей.
Чемпионат Португалии
7-й тур, 29 сентября
Бенфика – Порту – 1:0
Гол: Ди Мария, 68
Удаление: Фабиу Кардозу, 19 (Порту)
Видеообзор матча
События матча
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