Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Порту – 1:0. Сухой матч Трубина. Видео гола Ди Марии и обзор
Чемпионат Португалии
Бенфика
29.09.2023 22:15 – FT 1 : 0
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
30 сентября 2023, 02:45 | Обновлено 30 сентября 2023, 03:08
47
0

Бенфика – Порту – 1:0. Сухой матч Трубина. Видео гола Ди Марии и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Португалии

30 сентября 2023, 02:45 | Обновлено 30 сентября 2023, 03:08
47
0
Бенфика – Порту – 1:0. Сухой матч Трубина. Видео гола Ди Марии и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Порту» (1:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил ворота сухими. Украинец в одном из эпизодов сделал суперсейв.

Единственный в матче гол забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте. «Порту» с 19-й минуты играл в меньшинстве после удаления Фабиу Кардозу.

«Бенфика» вышла в лидеры в турнирной таблице, набрав 18 очков после 7 матчей.

Чемпионат Португалии

7-й тур, 29 сентября

Бенфика – Порту – 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Удаление: Фабиу Кардозу, 19 (Порту)

Видеообзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Бенфика).
19’
Фабио Кардосо (Порту) получает красную карточку.
По теме:
Первый сухой матч. Трубин получил высокую оценку за матч Бенфики с Порту
ВИДЕО. Ассист и автогол. 7 лет назад Ямал выводил Серхио Рамоса на игру
Барселона – Севилья – 1:0. Автогол Серхио Рамоса. Видео гола и обзор
Бенфика Анхель Ди Мария чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Порту Бенфика - Порту удаление с поля
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
Футбол | 29 сентября 2023, 06:43 21
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев

За последователей Пеле и Гарринчи на Старом континенте борются уже не так страстно

Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Бокс | 29 сентября 2023, 07:15 10
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком

Британец пытается оправдать свое нежелание сразиться за абсолютное чемпионство

Ракицкий получил дисквалификацию на два матча
Футбол | 29.09.2023, 19:28
Ракицкий получил дисквалификацию на два матча
Ракицкий получил дисквалификацию на два матча
Тайсон Фьюри подтвердил бой с Александром Усиком
Бокс | 29.09.2023, 18:50
Тайсон Фьюри подтвердил бой с Александром Усиком
Тайсон Фьюри подтвердил бой с Александром Усиком
Своеобразное Эль-Класико: Южная Корея vs Северная Корея. Кто фаворит?
Футбол | 30.09.2023, 00:47
Своеобразное Эль-Класико: Южная Корея vs Северная Корея. Кто фаворит?
Своеобразное Эль-Класико: Южная Корея vs Северная Корея. Кто фаворит?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
28.09.2023, 17:15 7
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 18
Футбол
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
29.09.2023, 18:45 9
Волейбол
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
28.09.2023, 04:35 1
Футбол
ВИДЕО. Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца?
ВИДЕО. Шпионаж, Динамо и бордель. За что посадили легендарного динамовца?
28.09.2023, 20:34 3
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
28.09.2023, 11:48 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем