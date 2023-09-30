Бенфика – Порту – 1:0. Сухой матч Трубина. Видео гола Ди Марии и обзор

29 сентября в матче 7-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» дома обыграла «Порту» (1:0).

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил ворота сухими. Украинец в одном из эпизодов сделал суперсейв.

Единственный в матче гол забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте. «Порту» с 19-й минуты играл в меньшинстве после удаления Фабиу Кардозу.

«Бенфика» вышла в лидеры в турнирной таблице, набрав 18 очков после 7 матчей.

Чемпионат Португалии

7-й тур, 29 сентября

Бенфика – Порту – 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Удаление: Фабиу Кардозу, 19 (Порту)

Видеообзор матча