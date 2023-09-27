29 сентября на «Да Луш» пройдет матч 7-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Порту». Старт поединка намечен на 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

Клуб откровенно провально стартовала прошлой неделе в Лиге чемпионов. Он привез 2 пенальти (в том числе и Трубин лично) и с меньшинстве проиграл на своем поле Ред Булл (Зальбург) 0-2. Это был хороший щелчок по носу для орлов после 4-х побед в Примейре кряду. Впрочем, стоит помнить, что это уже не первая баранка в исполнении гранда, который после уверенных и солидных 2-0 в Суперкубке страны, как раз с драконами, подопечные Рогера Шмидта уступили 2-3 в перестрелке на поле Боавишты. Были проблемы и с Портимоненсе, но уж там в нужный момент спас Трубин, который смог потянуть пенальти, когда его новые партнеры вели в 1 мяч.

Порту

Команда в прошлом сезоне снова откатились с 1-го места национального чемпионата - так было было и в предыдущие годы. Беря победы в Примейры стабильно, не выходит у гранда выиграть золото и на следующий год. Впрочем, Сержиу Консейсао и его подопечные напоследок взяли трофей, в виде кубка. Да, после летних каникул было неприятное поражение как раз Бенфике, в рамках Суперкубка страны. Но потом, в Примейре, выиграли у всех соперников, кроме Аруки. А 19-го сентября в формально гостевом поединке с Шахтером, в Гамбурге, получилось уверенно, 3-1, выиграть. Там героем стал Вендерсон Галено. Бразильский полузащитник оформил дубль в первые четверть часа, после чего ассистировал еще и Тареми. Но после этого был прием Жил Висенте, и с ним пришлось попотеть: победный гол, на 2-1, Эуштакиу забил только на 1-й добавленной минуте.

Статистика личных встреч

В прошлом чемпионате гранды обменялись выездными победами. Ну, а 2-0 в Суперкубке в августе уже упоминалось.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам арены. Но и Бенфика не идеальна, особенно в обороне. Так что тут стоит использовать ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,87).