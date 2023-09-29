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  4. Бенфика – Порту. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Бенфика
29.09.2023 22:15 – 51 0 : 0
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 сентября 2023, 22:15 |
1126
1

Бенфика – Порту. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура чемпионата Португалии

29 сентября 2023, 22:15 |
1126
1
Бенфика – Порту. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Бенфика» и «Порту».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

19’
Фабио Кардосо (Порту) получает красную карточку.
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Бенфика Порту Бенфика - Порту чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Ігор Крава
Добре грає, пару сейвів , впевнена гра на виході , але Бенфіка поки ніяка , навіть у більшості 
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