29 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Бенфика» и «Порту».

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Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция