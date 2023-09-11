Гофф выиграла US Open, триумф немцев в баскетболе, Тымчик покинул сборную

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 сентября.

1. 19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open

Коко в трех сетах обыграла вторую ракетку мира в финале американского мейджора

2А. Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023

Германия виграла напряженный матч

2В. ЧМ-2023. Канада в овертайме вырвала бронзу у США

На мундиале определился бронзовый призер

3. Тымчик покинул расположение сборной Украины

Команда Сергея Реброва уже на пути в Милан

4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера

Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку

5. Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура

В первом раунде квалификации украинка уступила Магдалене Френх из Польши

6. Украина проиграла США в 1/4 финала женского командного ЧМ по шахматам

Сборная Украины выступала без лидеров – сестер Анны и Марии Музычук

7. Украинец Желтяков признан лучшим пловцом юниорского ЧМ-2023

17-летний спортсмен завоевал на турнире два золота

8. Умер выдающийся украинский биатлонный тренер Карленко

Василию Карленко было 72 года

9. Пять главных выводов после матча Украина – Англия

Валерий Василенко итожит не очень яркую, но очень достойную игру «сине-желтых»

10. Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики

«Матрасники» специально подготовили «площадку» за океаном, которая должна снабжать клуб кадрами