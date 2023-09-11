Гофф выиграла US Open, триумф немцев в баскетболе, Тымчик покинул сборную
Главные новости за 10 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 сентября.
1. 19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Коко в трех сетах обыграла вторую ракетку мира в финале американского мейджора
2А. Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия виграла напряженный матч
2В. ЧМ-2023. Канада в овертайме вырвала бронзу у США
На мундиале определился бронзовый призер
3. Тымчик покинул расположение сборной Украины
Команда Сергея Реброва уже на пути в Милан
4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку
5. Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
В первом раунде квалификации украинка уступила Магдалене Френх из Польши
6. Украина проиграла США в 1/4 финала женского командного ЧМ по шахматам
Сборная Украины выступала без лидеров – сестер Анны и Марии Музычук
7. Украинец Желтяков признан лучшим пловцом юниорского ЧМ-2023
17-летний спортсмен завоевал на турнире два золота
8. Умер выдающийся украинский биатлонный тренер Карленко
Василию Карленко было 72 года
9. Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Валерий Василенко итожит не очень яркую, но очень достойную игру «сине-желтых»
10. Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
«Матрасники» специально подготовили «площадку» за океаном, которая должна снабжать клуб кадрами
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Албанцы рвутся на чемпионат Европы
Валерий Василенко итожит не очень яркую, но очень достойную игру «сине-желтых»