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  4. Гофф выиграла US Open, триумф немцев в баскетболе, Тымчик покинул сборную
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11 сентября 2023, 06:00 |
807
0

Гофф выиграла US Open, триумф немцев в баскетболе, Тымчик покинул сборную

Главные новости за 10 сентября на Sport.ua

11 сентября 2023, 06:00 |
807
0
Гофф выиграла US Open, триумф немцев в баскетболе, Тымчик покинул сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 сентября.

1. 19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Коко в трех сетах обыграла вторую ракетку мира в финале американского мейджора

2А. Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия виграла напряженный матч

2В. ЧМ-2023. Канада в овертайме вырвала бронзу у США
На мундиале определился бронзовый призер

3. Тымчик покинул расположение сборной Украины
Команда Сергея Реброва уже на пути в Милан

4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку

5. Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
В первом раунде квалификации украинка уступила Магдалене Френх из Польши

6. Украина проиграла США в 1/4 финала женского командного ЧМ по шахматам
Сборная Украины выступала без лидеров – сестер Анны и Марии Музычук

7. Украинец Желтяков признан лучшим пловцом юниорского ЧМ-2023
17-летний спортсмен завоевал на турнире два золота

8. Умер выдающийся украинский биатлонный тренер Карленко
Василию Карленко было 72 года

9. Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Валерий Василенко итожит не очень яркую, но очень достойную игру «сине-желтых»

10. Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
«Матрасники» специально подготовили «площадку» за океаном, которая должна снабжать клуб кадрами

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главные новости
Источник Sport.ua
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