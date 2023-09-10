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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 16:22 |
2061
2

Тымчик покинул расположение сборной Украины

Команда Сергея Реброва уже на пути в Милан

10 сентября 2023, 16:22 |
2061
2
Тымчик покинул расположение сборной Украины
УАФ

После вчерашней ничьей 1:1 с Англией сегодня в 10:45 утра сборная Украины провела тренировку во Вроцлаве. Игроки, которые вчера отыграли 45 и более минут, выполняли восстановительные упражнения, остальные работали в полноценном режиме.

Александр Тымчик сегодня утром покинул расположение сборной, восстановление после травмы он будет продолжать в стане «Динамо» Киев.

А после 16:00 сборная Украины вылетела в Милан, где во вторник проведет следующий матч отбора на Евро-2024, против Италии, который состоится 12 сентября. В Италию команда Сергея Реброва отправилась в таком составе:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Попов («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский, Александр Караваев (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — «Шахтер» Донецк), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Александр Сваток («Днепр-1» Днепр), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

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сборная Украины по футболу Александр Тымчик травма Евро-2024 Италия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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LisovijNickolai Фамилия
Конопля хорошо сыграл, выйдет и на Италию
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