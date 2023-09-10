Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики

23 декабря нынешнего года исполнится 12 лет с тех пор, как аргентинский специалист Диего Симеоне является главным тренером «Атлетико». За это время с мадридской командой «Индеец» выиграл два чемпионских титула в Ла Лиге, два раза триумфовал в розыгрышах Лиги Европы, а еще по два раза брал Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, в довесок к которым может похвастаться одной победой в Кубке Испании.

Действующий контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года, и пока все идет к тому, что уже в ближайший месяц-полтора стороны начнут предварительные контакты на предмет его потенциальной пролонгации. Впрочем, варианта, при котором Симеоне и «матрасники» в итоге разойдутся, также исключать не стоит: то ли команда провалит текущий сезон и боссы пожелают поставить у руля нового главного тренера, то ли сам 53-летний специалист решит, что ему пора бы что-то и поменять в карьере, попробовав силы в другом месте. А если так, то боссам «Атлетико» уже стоит задумываться над тем, кого потенциально можно считать преемником Симеоне, и кто реально способен заменить «Индейца», причем без потери в качестве, то есть в результатах команды.

И здесь, как это ни странно, у «матрасников» может появиться весьма любопытный вариант, в настоящий момент находящийся у них практически под носом. Речь о довольно малоизвестном в Европе 37-летнем бразильце Густаво Леале, который сейчас является коучем мексиканского клуба «Атлетико Сан-Луис».

Заграничный фарм-клуб мадридцев

«Атлетико Сан-Луис» – это самый молодой клуб из числа участников текущего розыгрыша элитарного футбольного мексиканского дивизиона. Фактически он был основан 28 мая 2013 года, но первые несколько лет своего существования пребывал, если так можно выразиться, в подвешенном состоянии, пока не обрел новых инвесторов, обеспечивших клубу адекватное финансирование и избравших понятный вектор развития.

24 апреля 2017 года после длительных переговоров с бывшими инвесторами и местными властями, новым владельцем «Атлетико Сан-Луис» стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» заполучили контрольный пакет акций мексиканского клуба (51%), оставив остальную долю в руках группы различных местных физических лиц.

Изначально «Атлетико Сан-Луис» был необходим мадридскому «Атлетико», как своего рода площадка для поиска и вербовки талантливых футболистов из Мексики и прилегающих стран. Наиболее амбициозная задача заключалась в том, чтобы способные игроки, пройдя через систему «Атлетико Сан-Луис» и показав себя в Лиге МХ (такое название носит элитарный футбольный дивизион чемпионата Мексики), впоследствии переезжали в Европу, где становились бы важными фигурами в составе «Атлетико», либо же позволяли мадридцам получать дополнительные деньги на трансферном рынке от их продажи в иные клубы.

О том, чтобы уже в ближайшей перспективе «Атлетико Сан-Луис» стал обязательным конкурентом мексиканским грандам (прежде всего, «Америке», «Гвадалахаре», «Толуке», «УАНЛ Тигрес») в борьбе за чемпионство речь не шла. В результате фарм-клуб мадридских «матрасников» за последние годы в элитарном дивизионе мексиканского футбола никогда не финишировал выше десятого места – именно такой «потолок» сам для себя установил «Атлетико Сан-Луис» в Клаусуре-2021/22, когда оказался 10-м.

Впрочем, определенные амбиции у «Атлетико Сан-Луис» все-таки просматривались. В частности, в феврале минувшего года главным тренером команды был назначен Андре Жардин – специалист, который с 2019 года работал коучем сборной Бразилии U-20, а летом 2021 года привел «селесао» к победе в футбольном турнире на Олимпийских играх в Токио. Но даже с весьма статусным бразильским специалистом мексиканский фарм-клуб мадридского «Атлетико» не смог добиться существенных результатов: 13-е место в Апертуре-2022/23 и 12-е место в Клаусуре-2022/23.

В июне 2023-го Жардина переменила к себе «Америка» из Мехико, а вот главным тренером «Атлетико Сан-Луис» стал Густаво Леал – тот специалист, которого многие эксперты в Мексике и Испании ныне всерьез прочат в преемники Диего Симеоне…

Молодой тренер-вундеркинд, никогда не игравший в футбол

Густаво Леал родился 9 мая 1986 года в Рио-де-Жанейро, и, как его звездный коллега-соотечественник Карлос Алберто Паррейра, никогда не играл в футбол на профессиональном уровне.

Твиттер Атлетико Сан-Луис. Густаво Леал

В 2014 году, когда Леалу было лишь 27, он получил свое первое самостоятельное тренерское назначение в карьере – стал коучем «Флуминенсе» U-17. Не боясь экспериментов и переездов, очень скоро Леал оказался в Словакии, где возглавил второлиговый клуб «СТК 1914 Саморин», но работа в Европе не принесла молодому наставнику мгновенной славы и успеха, и менее чем через год Густаво вернулся в ряды «Флуминенсе», однако на этот раз получил в управление уже команду U-20.

Собственно говоря, во «Флуминенсе» Леал и продолжал работать, пока не получил приглашение от Андре Жардина войти в его тренерский штаб в сборной Бразилии U-20. С юношами «селесао» Густаво Леал отработал вплоть до завершения Олимпийских игр в Токио, а затем покинул команду, и дождался нового приглашения от Жардина в начале 2022-го – теперь уже в «Атлетико Сан-Луис».

Однако когда Жардин ушел из «Атлетико Сан-Луис» в «Америку», то Леал не последовал за экс-боссом, а принял предложение самостоятельно возглавить мексиканский фарм-клуб мадридского «Атлетико». И пока 37-летний бразильский специалист удивляет всех – после семи туров в Апертуре-2023/24 «Атлетико Сан-Луис» уверенно лидирует, имея в активе 16 очков (5 побед, 1 ничья и 1 поражение). Это сразу на пять пунктов больше, чем у «Америки» Жардина, но та имеет еще матч в запасе.

Примечательно, что в отличие от Жардина, Густаво Леал ставит «Атлетико Сан-Луис» достаточно вертикальный футбол, в котором приветствуется агрессивный прессинг. Команда не ставит целью контролировать мяч, зато любит быстрые контратаки, и по их количеству в пересчете на один матч уже вдвое превосходит свой прошлогодний показатель (при Жардине «Атлетико Сан-Луис» в среднем за матч проводил 1,54 контратаки, а при Леале этот показатель у команды равен ныне 3,89!). Все это здорово напоминает мадридский «Атлетико», из-за чего Густаво Леала, собственно, и начинают активно сватать в испанский клуб, если тот не договориться с Диего Симеоне о пролонгации сотрудничества.

Интересно и то, что Густаво Леал прекрасно начал сезон со своими подопечными, не обладая большими финансовыми возможностями. В последнее трансферное окно, если опираться на открытые данные, клуб потратил на новичков только 700 тысяч евро, а самым дорогим, с точки зрения оценочной стоимости на Transfermarkt, футболистом команды является 23-летний уругвайский хавбек Хуан Мануэль Санабрия (5 млн евро), подписанный из мадридского «Атлетико» за нераскрытую сумму.

Лучшая кампания с Атлетико Сан-Луис может привести Леала в Мадрид

Пока что «Атлетико Сан-Луис» проводит свою лучшую кампанию в непродолжительной клубной истории. Мексиканская пресса не устает нахваливать молодого Густаво Леала, а тот, в свою очередь, постоянно отмечает колоссальный прогресс, которого добиваются его подопечные от месяца к месяцу.

«Я очень горжусь тем, что мы здесь строим. Было очень приятно играть и побеждать так, как мы это делаем. Наша игровая идея – это нечто неоспоримое, это то, как мы понимаем, как можно эффективнее достигать результатов. С начала года мы повзрослели как команда, и я чувствую, что мы учимся каждый день. Важно, чтобы мы продолжали развитие. Мы не знаем, куда мы можем дойти, но мы знаем, что нам нужно совершенствоваться каждый день. Мы не собираемся ограничивать себя», – заявил не так давно Леал, комментируя успешную серию своей команды в Лиге МХ.

Скорее всего, по завершении сезона в Лиге МХ мы все-таки не увидим чемпионства «Атлетико Сан-Луис» – это было бы чересчур большой сказкой, даже для воображения самого смелого фантазера на этой планете, однако… Если за шесть лет сотрудничества мексиканский клуб сумел вырастить только одного интересного футболиста для мадридского «Атлетико» (аргентинского центрфорварда Николаса Ибаньеса, который перебрался в Испанию летом 2019 года за 900 тысяч евро, не сыграл ни одного матча за «матрасников», а через два сезона был продан за 3 миллиона евро в «Пачуку»), то, возможно, это означает, что истинная польза от этого фарм-клуба для «матрасников» может заключаться вовсе не в игроках, а в тренерах, и Густаво Леал, похоже, готов стать первым, кто попробует оправдать этот тезис, если вдруг сезон-2023/24 окажется неудачным для испанского гранда, или же Диего Симеоне просто наскучит оставаться в Мадриде.