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Испания
01 августа 2023, 13:20 | Обновлено 01 августа 2023, 13:28
157
1

В Атлетико переподпишут соглашение с Симеоне

Аргентинец продолжит работу с «матрасниками»

01 августа 2023, 13:20 | Обновлено 01 августа 2023, 13:28
157
1
В Атлетико переподпишут соглашение с Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Руководство мадридского клуба «Атлетико» приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне.

Переговоры между клубом и 53-летним специалистом должны состояться в октябре этого года, когда у «Атлетико» будет пауза в официальных матчах, вызванная матчами национальных сборных.

«Атлетико» хочет продлить соглашение с Диего Симеоне до 2026 года. Аргентинский специалист работает в мадридской команде с зимы 2011 года.

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Атлетико Мадрид Диего Симеоне
Источник Marca
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Jordan Vezirli
В другой команде его трудно представить. Хотя в любом итальянском гранде он был бы как дома
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