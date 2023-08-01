Испания01 августа 2023, 13:20 | Обновлено 01 августа 2023, 13:28
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В Атлетико переподпишут соглашение с Симеоне
Аргентинец продолжит работу с «матрасниками»
01 августа 2023, 13:20 | Обновлено 01 августа 2023, 13:28
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Руководство мадридского клуба «Атлетико» приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне.
Переговоры между клубом и 53-летним специалистом должны состояться в октябре этого года, когда у «Атлетико» будет пауза в официальных матчах, вызванная матчами национальных сборных.
«Атлетико» хочет продлить соглашение с Диего Симеоне до 2026 года. Аргентинский специалист работает в мадридской команде с зимы 2011 года.
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