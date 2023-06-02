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  4. СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
Испания
02 июня 2023, 16:19 | Обновлено 02 июня 2023, 16:36
734
2

СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»

Наставник «матрасников» – о пикантной статистике

02 июня 2023, 16:19 | Обновлено 02 июня 2023, 16:36
734
2
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результаты исследования, в которых говорится, что в среднем испанцы занимаются сексом 56 раз в год.

«Сколько? 56 раз в год? Это сколько получается в месяц… четыре раза. Нет. Если ты занимаешься сексом четыре раза в месяц, то ты не смог бы играть у меня в команде», - сказал Симеоне.

Диего Симеоне тренирует «Атлетико» с конца 2011 года. Перед последним туром Ла Лиги команда занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет подписать хавбека сборной Хорватии.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид
Источник Cope
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