Атлетико хочет подписать хавбека сборной Хорватии
Ловро Майер может продолжить карьеру в мадридском клубе
25-летний полузащитник сборной Хорватии и «Ренна» Ловро Майер может сменить французскую Лигу 1 на испанскую Ла Лигу.
В услугах Майера заинтересован мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» рассчитывает подписать хавбека в летнее трансферное окно. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро.
Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.
В этом сезоне Лиги 1 Ловро провел 27 поединков, в которых отметился голом и тремя результативными передачами.
Напомним, недавно «Атлетико» подписал защитника «Лестера».
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средненький игрок.
там у Ренна черненький есть, который защитников Шахтера как стоячих оббегал, забыл как его.... вот его надо брать