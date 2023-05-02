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Испания
02 мая 2023, 11:57 | Обновлено 02 мая 2023, 11:59
334
1

Атлетико хочет подписать хавбека сборной Хорватии

Ловро Майер может продолжить карьеру в мадридском клубе

02 мая 2023, 11:57 | Обновлено 02 мая 2023, 11:59
334
1
Атлетико хочет подписать хавбека сборной Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ловро Майер

25-летний полузащитник сборной Хорватии и «Ренна» Ловро Майер может сменить французскую Лигу 1 на испанскую Ла Лигу.

В услугах Майера заинтересован мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» рассчитывает подписать хавбека в летнее трансферное окно. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

В этом сезоне Лиги 1 Ловро провел 27 поединков, в которых отметился голом и тремя результативными передачами.

Напомним, недавно «Атлетико» подписал защитника «Лестера».

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Источник Todofichajes.com
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Gargantua
так он и в Ренне не ведущий. куда ему в Атлетико?
средненький игрок.
там у Ренна черненький есть, который защитников Шахтера как стоячих оббегал, забыл как его....  вот его надо брать
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