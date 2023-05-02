Атлетико хочет подписать хавбека сборной Хорватии

25-летний полузащитник сборной Хорватии и «Ренна» Ловро Майер может сменить французскую Лигу 1 на испанскую Ла Лигу.

В услугах Майера заинтересован мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» рассчитывает подписать хавбека в летнее трансферное окно. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

В этом сезоне Лиги 1 Ловро провел 27 поединков, в которых отметился голом и тремя результативными передачами.

Напомним, недавно «Атлетико» подписал защитника «Лестера».