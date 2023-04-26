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Испания
26 апреля 2023, 19:08 |
172
0

Атлетико Мадрид подписал защитника Лестера

Чалгар Сёюнджу продолжит карьеру в Испании

26 апреля 2023, 19:08 |
172
0
Атлетико Мадрид подписал защитника Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Чалгар Сёюнджу

Защитник «Лестера» Чалгар Сёюнджу летом станет свободным агентом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сёюнджу перейдет в «Атлетико» Мадрид на правах свободного агента. Его контракт с «Лестером» истекает в конце сезона. Сёюнджу согласовал с «Атлетико» контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 26-летний турок принял участие всего в 7 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Чалгар Сёюнджу Атлетико Мадрид Лестер Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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