Атлетико Мадрид подписал защитника Лестера

Защитник «Лестера» Чалгар Сёюнджу летом станет свободным агентом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сёюнджу перейдет в «Атлетико» Мадрид на правах свободного агента. Его контракт с «Лестером» истекает в конце сезона. Сёюнджу согласовал с «Атлетико» контракт до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 26-летний турок принял участие всего в 7 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.