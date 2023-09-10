Пять главных выводов после матча Украина – Англия

Против одной из сильнейших сборных мира наша национальная команда продемонстрировала очень зрелую игру и добыла заслуженную ничью. Возможно, «сине-желтые» не сыграли так ярко, как, например, в отборе на ЧМ-2022 против Франции, однако главную задачу – турнирную – они, безусловно, решили. За счет чего и кого – давайте разбираться по горячим следам.

Стартовый состав: и вопреки, и благодаря

О кадровых проблемах сборной Украины накануне матча против лидера группы не говорил разве что ленивый. Проблемы эти были очевидными: вопиющая нехватка игрового опыта в сразу нескольких игроков основы. Поэтому нашему тренерскому штабу нужно было практически методом «втыка» решить, кого же ставить в основу.

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Фактически пришлось резать по живому. В том смысле, что пришлось «перепрофилировать» некоторых игроков. В частности, Цыганкова. Ребров наигрывал Виктора в качестве плеймейкера, «десятого номера». Но так как Ярмоленко из-за повреждения не смог выйти на поле, то Цыганкова переместили на правый фланг полузащиты.

Выбор кажется очевидным, однако он влечет за собой дальнейшие перестановки и сложности. «Роль Цыганкова» в матче против Англии исполнял Судаков.

А «роль Тымчика» – Конопля. Можно утверждать, что и Яремчук появился на острие атаки скорее вопреки, нежели благодаря.

Почему-то мне кажется, что если бы у Трубина была хоть какая-то игровая практика, то именно он бы, а не Бущан, защищал ворота.

Тем не менее, от перестановки «слагаемых» итог, к счастью, не изменился. Практически никто из вышедших на поле во Вроцлаве в составе сборной Украины не выпадал. И это касается не только тех, кто гипотетически заменил кого-то в основе, но и остальных. Украинцам удалось «держать строй». И на данном этапе это главное.

Почти идеальная тактика Реброва

Не меньше вопроса о выборе стартового состава, а может и больше, нашу футбольную публику интересовал вопрос выбора тренерским штабом тактики на игру. Этот пункт был, на мой взгляд, еще интереснее, ибо предполагал и крайности, и закономерности, и эксперименты.

Но если упростить все это до максимума, то получится следующее: рискнет ли Ребров сыграть с Англией «на равных», то есть в открытый футбол, или, все же, выберет более закрытую модель игры.

Сергей Станиславович выбрал второй вариант. И, забегая немного вперед, отмечу, что не прогадал.

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Со стороны может показаться, что выбор в этом случае был очевиден. Дескать, кто в здравом рассудке решится сыграть с позиции силы против одной из лучших команд мира, которая в четырех стартовых поединках отбора не потеряла ни одного очка, при разнице забитых/пропущенных мячей 15:1. Ну, мы же помним, что на Евро-2020 Андрей Николаевич решился играть против англичан в контроль мяча. Может, и Сергей Станиславович после неплохой игры против Германии тоже решит выйти и против англичан с шашками наголо.

К счастью, главный тренер сборной Украины выбирал не сердцем, а разумом. В некоторой степени он наверняка наступил на горло собственной песне, но по факту сумел добиться главного, что есть в футболе – результата.

Украина играла вторым номером, старалась играть компактно, дисциплинированно и быстро переходить из одной фазы игры в следующую. Линия обороны была насыщена максимально – насколько это может быть. Степаненко часто опускался до зоны центрбеков, успевая при этом подчищать и фланг Конопли, Зинченко часто помогал Миколенко.

С другой стороны, такая плотность и видимая неуклюжесть в обороне совсем не помешали нашей команде хоть и нечасто, но организовывать свои выпады на чужие ворота. Получалось правда редко, и не всегда убедительно. Но в данном случае не нужно гневить Бога. Нужно просто учесть, против кого мы играли.

А по факту получилось вот что: одна из лучших футбольных сборных мира создала у наших ворот за весь матч два по-настоящему забойных момента, а наша сборная у их ворот – один.

Очарования – разочарования

Позволю себе немного перейти на личности. Без этого никак.

С точки зрения движения, интенсивности, беговой работы нужно отдавать должное практически всем нашим футболистам, сыгравшим в этом непростом поединке. Набегаться пришлось по самое не хочу, поэтому однозначно – респект.

Кого хотелось бы выделить, так это Бущана, Коноплю, Степаненко и Зинченко. За надежность. За «выведение со строя» Беллингема. И за забитый гол.

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На неплохом уровне провели игру, на мой взгляд, Судаков, Цыганков и Забарный, хотя Илья немного и «заретушировал» впечатления от своей игры проигранными воздушными дуэлями Магуайру.

Большего хотелось бы от Матвиенко и особенно Миколенко. Я понимаю, что в соперниках наших защитников были одни из лучших игроков Европы, но ведь и наши парни достойно котируются на континенте. А тут такие оплошности.

Большего хотелось бы и от Яремчука. И особенно Мудрика. Пока что оба не в форме – назовем это так, чтобы лишний раз не наступать на больной мозоль.

Топовая, но академическая Англия

Не скажу, что Англия чем-то удивила. Не скажу, что она чем-то разочаровала. Но и не скажу, что она очаровала. Мне кажется, команда Саутгейта попыталась добыть результат если и не в «полноги», то на классе, забив быстрый гол.

Не получилось. И не только из-за того, что британцы действовали уж слишком академично, но в первую очередь потому, что очень грамотно и дисциплинированно сыграла сборная Украины.

Гости акцентировали свои усилия на флангах. Ну, было бы странно этого не делать, учитывая то, что там играют Сака и Беллингем.

Если откровенно, то с игроком «Арсенала» наши толком так и не справились. А вот игрока «Реала» – «съели», не поперхнувшись.

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Ну и отдельная тема – Кейн. Идеальное «оружие» англичан и в этот раз сделало свое дело. Поначалу казалось, что, не играя против Гарри персонально, наши смогут его закрыть, используя для этого зонную опеку (играть против форварда «Баварии» должен был именно тот, кто оказывался с ним тет-а-тет). Однако Кейн все равно оказался на высоте, отметившись классным ассистом.

А что вы хотели? Это же сам Кейн!

Итожить все равно будем по играм против Италии

Первый сентябрьский игровой день принес нам сплошной позитив. Сборная Украины не проиграла Англии, а Италия не выиграла у Северной Македонии. Шансы на прямой выход из группы у «сине-желтых» очень высоки. Но все в итоге сведется к тому, как мы сыграем против действующих чемпионов Европы.

Именно в следующем поединке команда Реброва может «возвести фундамент» для своей поездки на Евро. Сделать это будет невероятно сложно, учитывая не только статус оппонента, но и его злость. Но, как показала игра нашей национальной команды против Англии, ничего невозможного для нас нет. Поэтому будем верить.