Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
В первом раунде квалификации украинка уступила Магдалене Френх из Польши
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) неудачно сыграла на хардовом турнире серии WTA 500 в Сан-Диего (США).
В первом раунде квалификации украинка проиграла Магдалене Френх из Польши (WTA 77).
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Для Стародубцевой это был первый матч на уровне WTA-тура. Ранее теннисистки не играли между собой.
Польская спортсменка уверенно выиграла матч в двух сетах. Встреча длилась 1 час 9 минут.
В финале квалификации победительница матча сыграет против одной из американок – Виктории Ху (WTA 393) или Хейли Баптист (WTA 171).
WTA 500. Сан-Диего (США). Квалификация, первый раунд
Магдалена Френх (Польша) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 6:3
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