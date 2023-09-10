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WTA
10 сентября 2023, 05:23 | Обновлено 10 сентября 2023, 05:28
36
0

Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура

В первом раунде квалификации украинка уступила Магдалене Френх из Польши

10 сентября 2023, 05:23 | Обновлено 10 сентября 2023, 05:28
36
0
Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) неудачно сыграла на хардовом турнире серии WTA 500 в Сан-Диего (США).

В первом раунде квалификации украинка проиграла Магдалене Френх из Польши (WTA 77).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для Стародубцевой это был первый матч на уровне WTA-тура. Ранее теннисистки не играли между собой.

Польская спортсменка уверенно выиграла матч в двух сетах. Встреча длилась 1 час 9 минут.

В финале квалификации победительница матча сыграет против одной из американок – Виктории Ху (WTA 393) или Хейли Баптист (WTA 171).

WTA 500. Сан-Диего (США). Квалификация, первый раунд

Магдалена Френх (Польша) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 6:3

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Источник Sport.ua
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