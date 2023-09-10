Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 202) неудачно сыграла на хардовом турнире серии WTA 500 в Сан-Диего (США).

В первом раунде квалификации украинка проиграла Магдалене Френх из Польши (WTA 77).

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Для Стародубцевой это был первый матч на уровне WTA-тура. Ранее теннисистки не играли между собой.

Польская спортсменка уверенно выиграла матч в двух сетах. Встреча длилась 1 час 9 минут.

В финале квалификации победительница матча сыграет против одной из американок – Виктории Ху (WTA 393) или Хейли Баптист (WTA 171).

WTA 500. Сан-Диего (США). Квалификация, первый раунд

Магдалена Френх (Польша) [5] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 6:3