В субботу, 12 августа, состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги. В селе Коваливка Киевской области встретятся местный «Колос» и ровенский «Верес». Начало матча назначено на 17:00.

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«Колос» в матче прошлого тура добыл свою первую победу в чемпионате и второй поединок к ряду сохранил свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, подопечные Ярослава Вишняка впервые с апреля забили больше одного гола в матче.

«Верес» в чемпионате стартовал с поражения от житомирского «Полесья» – дебютанта УПЛ. Зато во втором туре клуб из Ровно смог отобрать очки у донецкого «Шахтера», сыграв вничью 1:1.

Команды встречались друг с другом девять раз. «Колос» одержал семь побед, «Верес» выиграл лишь однажды, еще один матч завершился вничью. Разница мячей – 16:7 в пользу клуба из Коваливки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.