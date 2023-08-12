Колос – Верес – 2:0. Третья победа подряд. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 3-го тура УПЛ
В субботу, 12 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги. В селе Коваливка Киевской области играли местный «Колос» и ровенский «Верес».
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Колос» – «Верес» – 2:0
Безбородько (25), Ориховский (72, с пенальти).
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Богданов (Болбат, 81), Ориховский, Мякушко (Ильин, 68), Безбородько (Салабай, 81), Велетень (Демченко, 52).
«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Близниченко (Гайдучик, 73), Дахновский (Балан, 11), Марусич (Гагун, 81), Яго (Кучеренко, 73), Кучеров, Гакман (Шестаков, 73), В.Шарай, Шевченко.
События матча
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