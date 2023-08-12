Три матча подряд без пропущенных голов. Колос обыграл Верес

«Колос» и «Верес» добились позитивных результатов в поединках предыдущего тура. Команда из Коваливки добыла первую победу в чемпионате и второй поединок к ряду сохранила свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, подопечные Ярослава Вишняка впервые с апреля забили больше одного гола в матче. «Верес» после стартового поражения от житомирского «Полесья» во втором туре смог отобрать очки у донецкого «Шахтера», сыграв вничью 1:1.

Тренеры обеих команд провели по одной замене в стартовых составах по сравнению с успешными матчами второго тура. У «Колоса» Велетень вышел вместо Демченко. В основном составе «Вереса» Владислав Шарай заменил Кухарука.

Команды с первых минут матча принялись действовать в быстром темпе. Футболисты активно двигались, старались играть в быстрый пас, правда, брака в передачах было немало. Первый опасный момент в поединке возник на 12-й минуте. «Колос» выполнил штрафной удар. Богданов навесил, после отскока от защитника мяч отлетел к Цурикову, который слета пробил с угла вратарской – мяч попал в защитника и полетел мимо ворот.

ФК «Колос»

Ближе к середине тайма «Колос» завладел преимуществом, которое не отдал до его завершения. «Верес» был вынужден обороняться, подопечным Сергея Лавриненко не удавалось эффективно преодолевать прессинг в исполнении хозяев поля. Попытки гостей строить атаки заканчивались преимущественно немного дальше центра поля.

На 23-й минуте Богданов сделал навес с углового. Мяч метался по штрафной площадке «Вереса». Бурда из пределов вратарской площадки пытался пробить пяткой – Паст поймал мяч.

Через две минуты хозяева поля открыли счет в матче. Ориховский сделал классный навес в центр штрафной площадки, где защитники забыли о нападающем Безбородько. Денису оставалось лишь попасть в угол ворот, что он успешно сделал ударом головой. Это 25-й гол нападающего в УПЛ и первый результативный удар с апреля этого года.

ФК «Колос»

На 31-й минуте огрызнулся «Верес». Во время контратаки Марусич получил мяч в штрафной площадке и пробил по воротам, но защитник Бондаренко в подкате заблокировал удар.

Начало второй половины встречи также прошло с преимуществом «Колоса». Однако создавать опасные моменты не удавалось. Постепенно инициатива перешла к гостям. Этому способствовала их активность, а также тот факт, что игроки «Колоса» меньше вступали в борьбу за мяч на чужой половине поля. Как рассказал после матча Ярослав Вишняк, команде пришлось отказаться от активного прессинга из-за большого количества желтых карточек.

Игроки «Вереса» проводили на половине поля соперника намного больше времени, чем в первом тайма, однако до голевых моментов дело не доходило. «Колос» несколько раз провел быстрые контратаки, и одна из них закончилась назначением пенальти. Его реализовал Ориховский, который пробил в правый от себя угол ворот. Паст угадал направление удара, но не смог дотянуться до мяча.

«Верес» в последние 15 минут матча старался атаковать, но игроки смогли создать лишь пару полументов. «Колос» одержал вторую победу подряд, при этом команда в новом чемпионате еще не пропустила ни одного гола. «Верес» проиграл во второй раз в трех матчах. Проигрышная гостевая серия клуба из Ровно составляет уже пять матчей. К слову, «Колос» обыграл «Верес» четвертый раз подряд.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Колос» – «Верес» – 2:0

Безбородько (25), Ориховский (72, с пенальти).

Золотов (5), Бурда (7), Безбородько (25), Велетень (51), Мякушко (58) – Яго (35), Гакман (67).

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Богданов (Болбат, 81), Ориховский, Мякушко (Ильин, 68), Безбородько (Салабай, 81), Велетень (Демченко, 52).

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Близниченко (Гайдучик, 73), Дахновский (Балан, 11), Марусич (Гагун, 81), Яго (Кучеренко, 73), Кучеров, Гакман (Шестаков, 73), В.Шарай, Шевченко.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Колос» (Ковалевка Киевская обл.).

Наші оцінки:

«Колос» (замены): Демченко - 6.5, Ильин - 6.0, Салабай - б/о, Болбат - б/о.

«Верес» (замены): Балан - 5.5, Шестаков - 5.5, Кучеренко - 5.5, Гайдучик - 5.5, Гагун - б/о.

КОЛОС – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА