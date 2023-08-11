В субботу, 12 августа, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Андрея Коваленко из Полтавы прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Колос



Прошлый сезон для ковалевского «Колоса» завершился в середине турнирной таблице, что вполне соответствовало выступлениям команды по ходу футбольного года. Коллектив Ярослава Вишняка наверняка еще помнит свой кратковременный опыт выступлений в квалификации к еврокубковому турниру, но повторить его в ближайшее время попросту не представляется возможным. Амбиции руководства клуба при этом никуда не исчезли, но вот что-то не работает в механизмах «черно-белых», с чем они безуспешно борются и в новом сезоне.

Свой первый матч в текущей кампании «Колос» свел к уже «фирменной» безголевой ничьей против «Оболони» (0:0), а поскольку именно с этого дерби Киевской области и начинался чемпионат, то впечатления от игры были дополнительно подпорчены. Но уже через неделю после этого события ковалевский клуб обыграл одесский «Черноморец» (2:0) и вот это уже была действительно громкая заявка. Во-первых, футболисты Вишняка забили аж два раза, что вообще не свойственно для них. Во-вторых, это, все-таки, «Черноморец» Григорчука, который до этого негостеприимно встретил ЛНЗ в «элите» (2:0).

В сухом остатке эти две игры принесли «Колосу» четыре набранных очка, поэтому «черно-белые» сейчас могут довольствоваться компанией донецкого «Шахтера» в верхней части турнирной таблицы. А лучшая разница мячей еще и дает небольшой повод для гордости, так как только две команды за стартовую пару недель не пропускали – «Колос» и «Александрия». Наверное, в этом плане начала сказываться летняя трансферная политика клуба – Андрей Цуриков, Александр Демченко, Валерий Бондаренко, Никита Бурда, Валерий Лучкевич – все это достаточно серьезные имена для и без того сильной команды в именно в плане обороны. Возможно, именно в «стиле черепахи» и будет доставлять наибольшие проблемы ковалевский клуб своим соперникам в этом сезоне.

Верес



Но в предстоящем туре «Колосу» предстоит сыграть против ровенского «Вереса». И если бы Юрий Вирт до сих пор оставался у руля клуба со статусом «народный», то мы бы гарантированно увидели чуть ли не самый засушливый матч в разгар этого переменчивого в плане погоды лета. Но «красно-черными» нынче заведует другой специалист – от Сергея Лавриненко можно ожидать чего угодно.

Вот, к примеру, прошлый матч «Вереса» против действующего чемпиона Украины, донецкого «Шахтера». «Горняки», наверное, подумали, что сейчас посреди недели сделают быстренько свои дела в чемпионате, и поедут получать 1:5 с покером от Харри Кейна в товарищеском матче против лондонского «Тоттенхэма». Но не тут-то было! «Верес» вцепился зубами в ничейный исход (1:1), полностью разобрал соперников в тактическом плане и воспользовался возможностью впервые для своего тренера набрать очки в игре против «оранжево-черных».

Согласитесь, неплохой результат для команды, которую после всех этих никому не нужных разборов грязного белья внутри коллектива в конце прошлого года, которые сопровождали борьбу за выживание в УПЛ, чуть ли не записали в аутсайдеры. А вышло в итоге так, что Лавриненко было достаточно по старым связям пригласить в команду Андрея Кухарука, Александра Кучеренко и Максима Марусича, и как-то оно все начало работать. «Верес» стал очень здорово подкованным в тактическом плане, а оттого и более опасным даже для грандов. Хотя и проиграл на первых порах окрыленному «Полесью» (0:2).

История встреч



Футбольные пути «Колоса» и «Вереса» ранее пересекались 9 раз в рамках Премьер-лиги, Первой и Второй лиг, а также Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Колоса» – 7 против одной, при одной ничьей. Команды последний раз играли между собой в мае 2023 года, когда на ровенском «Авангарде» автогол Дениса Балана принес победу «черно-белым».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Андрей Коваленко из Полтавы, который на своем счету имеет уже 31 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Петр Котубей и Василий Остапчук, а резервным арбитром отработает Дмитрий Кубряк. На матче будет отсутствовать система VAR. У Коваленко есть опыт проведения матчей с участием «Колоса» – 1 победа, 1 ничья и 2 поражения, тогда как с «Вересом» он не пересекался.

Ориентировочные составы



«Колос»: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Ориховский, Демченко, Милько – Мякушко, Безбородько, Лучкевич.

«Верес»: Паст – Шевченко, Вовченко, Курко, Гакман – Кухарук, Кучеров – Дахновский, Яго, Близниченко – Марусич.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды окажутся скупыми на голы. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.

12 августа, суббота