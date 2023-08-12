Сергей ЛАВРИНЕНКО: «По игре мы не выглядели хуже Колоса»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал игру команды в выездном поединке против «Колоса» (0:2).

- Результатом я не доволен точно. Относительно рисунка игры, то до 72-й минуты примерно, до момента с пенальти – игра нам удавалась, были неплохие моменты. К сожалению, после таких ошибок, которые привели к двум пропущенным голам, нам очень трудно было повлиять на результат.

Да, потеря Виталия Дахновского повлияла на нашу игру. Мы разочарованы, что он выбыл так рано. Виталий – очень быстрый футболист, с хорошей стартовой скоростью. Игроки, которые вошли в игру со скамейки запасных должны были усилить нас. Но произошло не так, как мы хотели. Имеем, что имеем.

Гол Дениса Безбородько? Здесь сыграли роль индивидуальные качества игрока «Колоса». Такому нападающему трудно противостоять. Но это также ошибка наших центральных защитников. Была задача не давать ему пространства. Вместо этого, мы допустили роковую ошибку.

Поражение – не закономерно. По игре мы не выглядели хуже. Просто «Колос» качественнее реализовал свои моменты. Качество наших футболистов не позволило забить свой гол.

Мы не так долго работаем с командой. Но уже сделали много качественных изменений. Не останавливаемся – работаем дальше.