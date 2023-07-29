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Чемпионат Украины
Динамо Киев
30.07.2023 17:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 20:45 | Обновлено 29 июля 2023, 20:49
492
5

Динамо – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Все предыдущие матчи соперников завершались победой киевлян

29 июля 2023, 20:45 | Обновлено 29 июля 2023, 20:49
492
5
Динамо – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

В стартовом поединке первого тура нового чемпионата страны «Динамо» на своем родном стадионе будет принимать команду «Минай». Примечательно, что ранее все 8 очных противостояний в Премьер-Лиге и Кубке Украины неизменно завершались в пользу столичных футболистов. Более того, в чемпионате страны игроки из Закарпатья еще ни разу не поразили ворота именитого клуба.

Динамо

После провального сезона 2022-2023 годов, в котором «Динамо» во второй раз в своей истории осталось без наград чемпионата Украины, киевляне наверняка будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками. При этом динамовцы не должны забывать, что их тогда проблемы начались сразу же с первых туров, когда они, потерпев два поражения подряд, оказались в самом низу турнирной таблицы.

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Свой учебно-тренировочный сбор при подготовке к новому чемпионату «Динамо» проводило в Австрии, где сыграло 8 контрольных матчей с командами разного уровня. В них было одержано 7 побед и зафиксирована одна ничья.

Интересно, что в нынешнее межсезонье руководство клуба не стало проводить громких приобретений, не считая возвращения в родные пенаты 34-летнего Андрея Ярмоленко. Это означает, что выполнять новые задачи будут, в основном, те же игроки, которые выступали в прошлом сезоне. Насколько у них это получится, покажет время.

А в предстоящем матче с «Минаем» Мирча Луческу, которому, кстати, за день до игры исполнилось 78 лет, не сможет рассчитывать на защитника Максима Дячука. В заключительном поединке предыдущего чемпионата он был удален с поля, и теперь вынужден пропустить игру из-за дисквалификации.

Минай

Для закарпатского клуба прошлый сезон оказался самым удачным за время выступления в элитном дивизионе. Причем уже после окончания последнего 30-го тура «Минаю» была присуждена техническая победа над «Зарей» (в котором он проиграл 0:3), что позволило подопечным Владимира Шарана финишировать на высоком 8 месте.

Подготовку к новому сезону «Минай» проводил у себя дома в Закарпатье и провел 7 контрольных матчей. В трех из них он одержал победы, два раза проиграл и столько раз сыграл вничью.

А вот что касается трансферной политики команды, то ее пополнили сразу 11 новых футболистов. Среди них – Сергей Панасенко и Андрей Ралюченко из харьковского «Металлиста», Владимир Одарюк из «Ингульца», Артур Ременяк из «Львова» и другие. Как сказал наставник «Миная» Владимир Шаран, «команда в целом набрала кондиции, но еще не сто процентов. Главное, чтобы игроки были готовы к матчу с «Динамо» психологически. Потому что первый тур очень важен для дальнейшей уверенности».

Статистика матчей

Как отмечалось выше, «Динамо» и «Минай» сыграли до этого 6 матчей в Премьер-Лиге и 2 в Кубке Украины. И каждый раз киевляне выходили победителями. Причем в элитном дивизионе разница забитых и пропущенных мячей составляет 14-0.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Шапоренко, Ярмоленко, Буяльский, Ванат

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Булеза, Кравчук, Солдат, Ралюченко, Панасенко, Твердохлеб, Ременяк, Вишневский, Одарюк

Прогноз на противостояние:

Динамовцы, конечно же, постараются удачно начать новый сезон и преподнести подарок ко дню рождения своему тренеру. «Минай», скорее всего, большую часть времени будет обороняться, но если возникнет возможность, то попробует все же распечатать ворота киевлян, чего его игрокам ранее не удавалось. Поставим на победу «Динамо» 3:1.

30 июля, воскресенье

«Динамо» – «Минай»
Киев. Стадион «Динамо» имени В.Лобановского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
ДИНАМО – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua – 3:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Минай Динамо - Минай прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 5
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Умник
Игроков много. Наконец то всему стартовому составу есть замены.
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0
Gargantua
Минай прилично усилился, но и Динамо отлично выглядело на сборах
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0
avk2307
Шепелєва думаю не буде..
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0
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Kapitan
Хлопці, 4:0 - і до ворожки не ходи!
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