Динамо Киев

В воскресенье, 30 июля, киевское «Динамо» и закарпатский «Минай» встретятся в матче первого тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток арбитра Максима Козыряцкого из Запорожья должен прозвучать в 17:00.

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«Динамо» прошлый сезон завершило без наград – четвертое место. Межсезонные сборы подопечные Мирчи Луческу провели ударно: в восьми товарищеских матчах с командами разного уровня одержали семь побед при одной ничьей. На трансферном рынке киевский клуб не активничал. Отметился только возвращением Андрея Ярмоленко.

«Минай» в минувшем чемпионате финишировал восьмым. Это лучший результат клуба в УПЛ. К новому сезону «Минай» готовился в Закарпатье. Сыграл семь контрольных поединков, в которых одержал три победы, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. Команду пополнили сразу 11 новых футболистов. Среди них – Сергей Панасенко и Андрей Ралюченко из харьковского «Металлиста», Владимир Одарюк из «Ингульца», Артур Ременяк из «Львова».

«Динамо» и «Минай» играли друг с другом восемь раз. Все поединки выиграли киевляне. Разница мячей – 19:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Минай», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.