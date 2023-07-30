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Чемпионат Украины
Динамо Киев
30.07.2023 17:00 – FT 4 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 19:15 | Обновлено 30 июля 2023, 19:27
2050
0

Динамо – Минай – 4:1. Ярмоленко вернулся, дубль Ваната. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

30 июля 2023, 19:15 | Обновлено 30 июля 2023, 19:27
2050
0
Динамо – Минай – 4:1. Ярмоленко вернулся, дубль Ваната. Видео голов и обзор
ФК Динамо

Новый сезон УПЛ киевское «Динамо» начало домашним матчем с закарпатским «Минаем».

Киевляне одержали уверенную победу со счетом 4:1, добавив три очка в турнирную таблицу на старте нового сезона.

УПЛ. 1-й тур, 30 июля

Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Динамо – Минай – 4:1

Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 (пен), Караваев, 90+3 – Виттенчук, 3.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:1. Ванат, 27 мин

ГОЛ! 2:1. Ванат, 30 мин

ГОЛ! 3:1. Буяльский, 87 мин (пен)

ГОЛ! 4:1. Караваев, 90+3 мин

Видеозапись матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
56’
Александр Бандура (Минай) получает красную карточку.
32’
Денис Попов (Динамо Киев) получает красную карточку.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Минай).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Динамо - Минай Андрей Ярмоленко Владислав Ванат Виталий Буяльский Александр Караваев Вадим Витенчук видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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