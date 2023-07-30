Динамо Киев

Динамо – Минай – 4:1. Ярмоленко вернулся, дубль Ваната. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги
Новый сезон УПЛ киевское «Динамо» начало домашним матчем с закарпатским «Минаем».
Киевляне одержали уверенную победу со счетом 4:1, добавив три очка в турнирную таблицу на старте нового сезона.
УПЛ. 1-й тур, 30 июля
Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского
Динамо – Минай – 4:1
Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 (пен), Караваев, 90+3 – Виттенчук, 3.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:1. Ванат, 27 мин
ГОЛ! 2:1. Ванат, 30 мин
ГОЛ! 3:1. Буяльский, 87 мин (пен)
ГОЛ! 4:1. Караваев, 90+3 мин
Видеозапись матча
События матча
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