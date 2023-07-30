Динамо Киев

Новый сезон УПЛ киевское «Динамо» начало домашним матчем с закарпатским «Минаем».

Киевляне одержали уверенную победу со счетом 4:1, добавив три очка в турнирную таблицу на старте нового сезона.

УПЛ. 1-й тур, 30 июля

Киев, стадион Динамо имени Валерия Лобановского

Динамо – Минай – 4:1

Голы: Ванат, 27, 30, Буяльский, 87 (пен), Караваев, 90+3 – Виттенчук, 3.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:1. Ванат, 27 мин

ГОЛ! 2:1. Ванат, 30 мин

ГОЛ! 3:1. Буяльский, 87 мин (пен)

ГОЛ! 4:1. Караваев, 90+3 мин

Видеозапись матча