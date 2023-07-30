Динамо Киев

Киевское «Динамо» решительно настроено в этом сезоне смыть позор четвертого места, поэтому должно было подтверждать свои амбиции в игре против «Миная». Закарпатской команде тоже было, что доказывать, она в прошлом сезоне не боролась за выживание и вовсе не против в этом году выступить как минимум аналогично.

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Мирча Луческу избрал прогнозируемый состав. Где-то ожидалось появление в центре защиты с Поповым Биловара, также не верилось, что Бражко сразу вытеснит Сидорчука. Ну и Ярмоленко по возвращении явно не собирался протирать форму на скамейке.

Начало матча оказалось шокирующим для «Динамо», «наварил» дважды дебютант Беловар. И если сперва его обрезку Одарюк не конвертировал в гол, то за минуту Витенчук не простил неудачный вынос Кристиана - дальний удар в девятку оказался для Бущана неуловимым.

«Динамовцы», конечно, побежали забивать сразу же, но «Минай» очень уверенно защищался и периодически сам бегал в контратаки, причем не просто выносил мяч вперед, а грамотно играл в пас. Так продолжалось до 27 минуты, когда закарпатская команда отблагодарила тоже любезностью за подарок. После заброса Сидорчука Одарюк неловко выносил мяч, вышло прямо на ногу Ванату. Символично, что лучший игрок «Динамо» в прошлом сезоне забил и дебютный гол команды в новом – он в касание прошил Бандуру.

УПЛ

Не успели команды привыкнуть к нейтралитету, как он нарушился. Шапаренко тоже показал, как его не хватало в команде в прошлом году - он протащил мяч через всю чужую половину, а затем Дубинчак с Буяльским организовали комфортный удар для Ваната, оформившего дубль за три минуты.

Чтобы команде не было слишком легко, вмешался Попов. Вместо простого выноса головой «украинский Серхио Рамос» потерял ориентацию в пространстве и не придумал ничего лучше, чем играть ногой в плечо обегавшего его Одарюку. Красная карточка была явно заслуженной, как и будущие санкции от Луческу, которые, несомненно, обязательно будут ждать Попова.

Штиль до конца тайма компенсировал десятиминутку происходящего. А тайм второй начался зеркально. Почти – теперь после плохого выноса Беловара и дальнего удара Бущан спас.

УПЛ

Игра «Динамо» даже в меньшинстве выглядела довольно неплохо, Ярмоленко, Тимчик и Шапаренко с Дубинчаком периодически обостряли. Но в меньшинстве киевляне играли недолго. Бандура не рассчитал отскок, выйдя за пределы штрафной, в результате чего был вынужден завалить выбегавшего на пустые ворота Ярмоленко. На поле осталось двадцать игроков.

Удивительно, но в равных составах лучше играл «Минай». Динамовские центральные защитники периодически теряли позиции и давали бить, и счастье «Динамо», что Вишневский с Твердохлебом были неточны.

УПЛ

Но в конце игры киевляне все же добились более комфортного преимущества. Сначала Дубинчак заработал пенальти (по крайней мере, так решил арбитр, а нормального повтора не было), который реализовал Буяльский, а на последней компенсированной минуте дебютировавший за «Динамо» Бражко пробил издали и Караваев добил в пустые ворота мяч после того, как кипер Ольховый отразил удар динамовского опорника перед собой.

4:1 – волевая разгромная победа. Если в игре «Александрии» и «Кривбасса» не будет разгрома и минимум четырех голов от одной команды, то «динамовцы» до второго тура будут возглавлять турнирку УПЛ.

Наши оценки:

Замены Динамо: Сирота - 5,0, Караваев - 6,0, Бенито - 5,5, Шепелев - 5,5, Бражко - 5,5.

Замены Миная: Рогозинский - 5,5, Панасенко - 5,5, Ольховый - 5,5, Ременяк - 5,0, Гечев - 5,0.

Украинская Премьер-лига. 1 тур.

«Динамо» - «Минай» - 4:1.

Ванат, 27, 30, Буяльский, 87, пен, Караваев, 90+4 - Витенчук, 3.

Бражко, 90+1 - Витенчук, 45+1, Панасенко, 46, Кравчук, 54.

Попов, 33 (опасная игра) - Бандура, 57 (фол последней надежды).

«Динамо»: Бущан - Тымчик, Биловар, Попов, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 83) - Ярмоленко (Караваев, 76), Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Кабаев (Сирота, 34) - Ванат (Бенито, 76).

«Минай»: Бандура - Дмитрук (Ольховый, 59), Солдат (Ременяк, 67), Немчанинов, Кравчук, Булеза (Рогозинский, 46) - Ралюченко (Панасенко, 46), Витенчук - Одарюк (Гечев, 72), Твердохлиб - Вишневский.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ДИНАМО - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА