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Динамо Киев
30.07.2023 17:00 – FT 4 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 18:54 | Обновлено 30 июля 2023, 20:20
5755
40

Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай

Киевляне стартовали с волевой разгромной победы

30 июля 2023, 18:54 | Обновлено 30 июля 2023, 20:20
5755
40
Два удаления и дубль Ваната. Динамо переиграло Минай
УПЛ

Киевское «Динамо» решительно настроено в этом сезоне смыть позор четвертого места, поэтому должно было подтверждать свои амбиции в игре против «Миная». Закарпатской команде тоже было, что доказывать, она в прошлом сезоне не боролась за выживание и вовсе не против в этом году выступить как минимум аналогично.

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Мирча Луческу избрал прогнозируемый состав. Где-то ожидалось появление в центре защиты с Поповым Биловара, также не верилось, что Бражко сразу вытеснит Сидорчука. Ну и Ярмоленко по возвращении явно не собирался протирать форму на скамейке.

Начало матча оказалось шокирующим для «Динамо», «наварил» дважды дебютант Беловар. И если сперва его обрезку Одарюк не конвертировал в гол, то за минуту Витенчук не простил неудачный вынос Кристиана - дальний удар в девятку оказался для Бущана неуловимым.

«Динамовцы», конечно, побежали забивать сразу же, но «Минай» очень уверенно защищался и периодически сам бегал в контратаки, причем не просто выносил мяч вперед, а грамотно играл в пас. Так продолжалось до 27 минуты, когда закарпатская команда отблагодарила тоже любезностью за подарок. После заброса Сидорчука Одарюк неловко выносил мяч, вышло прямо на ногу Ванату. Символично, что лучший игрок «Динамо» в прошлом сезоне забил и дебютный гол команды в новом – он в касание прошил Бандуру.

УПЛ

Не успели команды привыкнуть к нейтралитету, как он нарушился. Шапаренко тоже показал, как его не хватало в команде в прошлом году - он протащил мяч через всю чужую половину, а затем Дубинчак с Буяльским организовали комфортный удар для Ваната, оформившего дубль за три минуты.

Чтобы команде не было слишком легко, вмешался Попов. Вместо простого выноса головой «украинский Серхио Рамос» потерял ориентацию в пространстве и не придумал ничего лучше, чем играть ногой в плечо обегавшего его Одарюку. Красная карточка была явно заслуженной, как и будущие санкции от Луческу, которые, несомненно, обязательно будут ждать Попова.

Штиль до конца тайма компенсировал десятиминутку происходящего. А тайм второй начался зеркально. Почти – теперь после плохого выноса Беловара и дальнего удара Бущан спас.

УПЛ

Игра «Динамо» даже в меньшинстве выглядела довольно неплохо, Ярмоленко, Тимчик и Шапаренко с Дубинчаком периодически обостряли. Но в меньшинстве киевляне играли недолго. Бандура не рассчитал отскок, выйдя за пределы штрафной, в результате чего был вынужден завалить выбегавшего на пустые ворота Ярмоленко. На поле осталось двадцать игроков.

Удивительно, но в равных составах лучше играл «Минай». Динамовские центральные защитники периодически теряли позиции и давали бить, и счастье «Динамо», что Вишневский с Твердохлебом были неточны.

УПЛ

Но в конце игры киевляне все же добились более комфортного преимущества. Сначала Дубинчак заработал пенальти (по крайней мере, так решил арбитр, а нормального повтора не было), который реализовал Буяльский, а на последней компенсированной минуте дебютировавший за «Динамо» Бражко пробил издали и Караваев добил в пустые ворота мяч после того, как кипер Ольховый отразил удар динамовского опорника перед собой.

4:1 – волевая разгромная победа. Если в игре «Александрии» и «Кривбасса» не будет разгрома и минимум четырех голов от одной команды, то «динамовцы» до второго тура будут возглавлять турнирку УПЛ.

Наши оценки:

Замены Динамо: Сирота - 5,0, Караваев - 6,0, Бенито - 5,5, Шепелев - 5,5, Бражко - 5,5.

Замены Миная: Рогозинский - 5,5, Панасенко - 5,5, Ольховый - 5,5, Ременяк - 5,0, Гечев - 5,0.

Украинская Премьер-лига. 1 тур.

«Динамо» - «Минай» - 4:1.

Ванат, 27, 30, Буяльский, 87, пен, Караваев, 90+4 - Витенчук, 3.

Бражко, 90+1 - Витенчук, 45+1, Панасенко, 46, Кравчук, 54.

Попов, 33 (опасная игра) - Бандура, 57 (фол последней надежды).

«Динамо»: Бущан - Тымчик, Биловар, Попов, Дубинчак - Сидорчук (Бражко, 83) - Ярмоленко (Караваев, 76), Шапаренко (Шепелев, 83), Буяльский, Кабаев (Сирота, 34) - Ванат (Бенито, 76).

«Минай»: Бандура - Дмитрук (Ольховый, 59), Солдат (Ременяк, 67), Немчанинов, Кравчук, Булеза (Рогозинский, 46) - Ралюченко (Панасенко, 46), Витенчук - Одарюк (Гечев, 72), Твердохлиб - Вишневский.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ДИНАМО - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 40
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FunnyCat_____
Хорошая волевая победа, а не чемпионский слив как вчера, где Фарм 1925 рассчитался с командой из села Счастливое  за Сидорова.
Ванат - лучший нападающий в УПЛ на данный момент, Ярмола Шапа и Буя будут делать разницу в центре.
Но срочно нужен ЦЗ
Всех с победой самого популярного клуба Украины!!!
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+18
Remark
Это чемпионский старт от Динамо!!!
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+11
mist76
Сподобалось що Динамо після третього гола не зупинилось і забило четвертий. Давно такого не було
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+10
Viktor Shuper
як для першого матчу то дуже непогано. одне шкода - що Ярмола не забив 100-ий гол в УПЛ
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+10
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bolelschik
На удивление понравились обе команды, а Динамо обнадежило относительно всего сезона
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+10
Viktor Shuper
у кротяток траур 
пеналь був, смішний, але був. захисник збив Дубінчака головою, коли піднімався.
але кротятка як завжди. вангую нові антирекорди в єврокубках. що там далі по черзі, 0:7 від умовного Феєнорда? головне - стабільність 
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+9
mist76
Якщо Динамо виграло і забило вдвічі більше ніж Шахтар, то це виходить вдвічі більш чемпіонська гра? Спорт юа змінюйте заголовок. Чи вам на це грошей не виділили?
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+8
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😸
Вітаю Динамо і всіх вболівальників
Думаю що двох червоних футболісти не заслужили, там можна було жовті давати обом футболістам, арбітр трохи по гарячкував, як на мене Але матч видався дуже цікавим, заміни у нас сильні, давно такого не було.
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+7
Viktor Shuper
Попов розчаровує, вже вкотре. на рівному місці червоні у нього то не рідкість
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+7
Viktor Shuper
оце чемпіонська гра, а не вчорашній колхоз Шахти
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+7
Gargantua
Игорь Михалыч, может есть все же другие кандидаты в зятья?
Рекомендую Бражко.
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+6
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sahka1981
З перемогою! Коли грали в меншості в Миная нічого не було, тільки зрівнялися зі складами відрази моменти у Миная, як завжди, розслабон. Ну і захист, це просто ... Біловар і Попов зробили все щоб керівництво ДК почало пошуки центрального захисника, будемо сподіватися. Ну і Ваната слід відзначити за дубль.
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+5
avk2307
Я бы в первую очередь обратил внимание на качество трансляции. Мы посмотрели тур и это на мой взгляд лучшая.
Второе: Динамо заслуженно победило, но показало очень большие проблемы в защите.
Биловар пока не уровень Сироты и Дьячука 200%.
Попов пусть и не умышленно, но создал проблему.
Третье:
Динамо в психологическом плане очень плохо сыграло. После удаления Бандуры не то что не воспользовались моментом, а могли и пропустить.
Если бы это был условный Фенербахче(даже не топ команда), то была бы ничья или проигрыш.
Четвертое:
Есть потенциал на скамейке и замены делать раньше надо. После замен у Миная то и шансов не было. Могли только больше забить
Всех с победой!!!!
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+5
Summertime
  Ванат?  Что предоставилось, то и реализовал.  По-страйкерски.
Караваев - чёткий.  Увидел что вратарь лежит и пробил не настильным, а пустил "петуха" от земли.  Опыт.Бандура  дал шанс парню поиграть в основе.Почему Вишневский не забил?  Хотя бы один.  Бывает."Достойно проиграть" не получилось.  Не умеют наши вообще никакой счёт удерживать.   А если горит хата, то и гори сарай.   Тем более что их начали добивать конкретно, как в UFC. Динамо к еврокубку не готово ещё.  Много проколов в защите.  Но Мистер им накрутит видосиков.
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+4
DK1961
Игра может и чемпионская, но центрбеков у Динамо (нормальных) как не было, так и нет. Нападение есть. Защиты нет.
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
bolelschik
Динамо неплохо выглядело, но три мяча могли пропустить. Информация к размышлению
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+3
PUMA
А кто знает Fur и Alexander Киев это один человек или 2 разных ?
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+3
Показать Скрыть 4 ответа
Умник
Очень здорово что есть сильная лавка. Биловару влетит сегодня. Но это его 1 матч.
А так понравилось то что прем вперед и страхуем сзади.
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+3
GloryUkraine
 Червона Бандурі виключно за фол останньої надії. Його помилка це вихід за карний майданчик. У нього було три варіанти, два тягнули на червону, це збити Ярмолу, що він і зробив, зіграти руками, що теж червона, або дозволити Ярмолі наздогнати м'яча ( що могло і не статися)та забити. В любому випадку 100% помилка воротаря.
А пенальті просто дурний. Навіть не пригадаю коли бачив щось подібне. 
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+1
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Matvey
Попова нужно отправить на лавку, чтобы успокоился и не портил игру
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-1
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