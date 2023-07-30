ЛУЧЕСКУ: «Ярмоленко присоединился к нам поздно. Не прошел всю подготовку»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу дав прес-конференцію після стартового матчу сезону 2023/24 проти «Минаю», який пройшов у Києві на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського та завершився перемогою киян з рахунком 4:1.

– Перший матч чемпіонату – завжди важкий, тому що ми не знаємо потенціал суперника та нашої команди, тому необхідно бути обережними. Розпочали гру ми не дуже добре, тому довелося намагатися знайти рішення, щоб у підсумку виграти матч. Ми зустрічалися з агресивним суперником з хорошою фізичною підготовкою. Сказав своїм гравцям, що нам потрібно виграти боротьбу один в один, бо, якщо ми цього не зробимо, нам буде дуже важко. Інколи бувають матчі більш агресивні, ніж зазвичай, як було сьогодні – багато фолів, але думаю, гра вийшла видовищною.

– Чи швидкий гол у ворота «Динамо» пішов вам на користь? Він розлютив тренерів та команду?

– Бущан у цьому моменті не був сконцентрований, він не очікував удару, який застав його зненацька. Важко починати гру, поступаючись 0:1. Звісно, це нас трохи розлютило, але з часом ми почали грати краще і краще. Всі сьогодні бачили, у якій хорошій формі перебуває Ванат. Він забив двічі, прийняв дуже швидке рішення, коли одразу завдав удару по воротах замість того, щоб володіти м’ячем. Вважаю, ми заслужили цю перемогу, але був момент, коли рахунок міг стати 2:2. Загалом, у нас було більше можливостей забити після вдалих комбінацій, «Минай» же загрожував нашим воротам за допомогою дальніх ударів.

– Чи все вам вдалося виконати із запланованого на тренувальному зборі в Австрії? Чи задоволені ви цим збором?

– Так, ми провели хорошу підготовку. На жаль, ми не змогли зіграти з усіма тими командами високого рівня, з якими я хотів зустрітися. Я хочу, щоб «Динамо» грало на найвищому рівні у європейських матчах, було міжнародним брендом, для цього нам потрібно більше грати з великими командами та втілювати імідж топ-клубу. Але разом з тим ми провели поєдинок з чемпіоном Кіпру і перемогли з рахунком 4:0, ви бачили що через 10 днів вони перемогли «БАТЕ» (Борисов) 6:2. А також з «Аль-Гілялем», у складі якого є дуже сильні, дорогі футболісти, на яких вони витратили багато грошей. Решта матчів мали підготовчий характер, у них ми награвали комбінації та відпрацьовували атакувальні дії.

– На сьогодні ви маєте лише одного чистого нападника – Ваната. Чи плануєте до закриття трансферного вікна посилювати цю ланку?

– Беніто може добре грати, як нападник, і він успішно грав на цій позиції на зборах, у матчах з «Янг Бойз» та «Аль-Гілялем», тому це не проблема. Його повернення з оренди було правильним рішенням. Втім, можливо, ми візьмемо когось ще, щоб мати трьох нападників. У нас більше проблем у центрі захисту, де грають дуже молоді хлопці, і я впевнений, що по ходу чемпіонату вони ще будуть припускатися помилок. На цю позицію потрібно мати досвідчених гравців. Хочу похвалити своїх гравців, вони зібралися у складний період, у команди хороший моральний стан, і вона є єдиним цілим.

– Як можете оцінити дебют Ярмоленка після повернення до «Динамо»?

– Андрію потрібно більше часу, щоб звикнути до нашого чемпіонату, бо він тепер достатньо агресивний. Також йому потрібен час, щоб підвищити свій фізичний рівень. Для цього він докладає багато зусиль, попри те, що приєднався до команди пізніше та не пройшов усю підготовку. Його ставлення до процесу та до колективу просто видатне. Сподіваюся, він нам дуже допоможе. Нам потрібен такий футболіст, така особистість, з таким досвідом, як у нього.

– Яку команду ви б хотіли бачити своїм суперником у Лізі конференцій – «Аріс» чи «Арарат»?

– Думаю, далі пройде «Аріс», тому що знаю, яка у них неймовірна атмосфера на стадіоні у Салоніках. Вболівальники чинитимуть тиск, будуть повні трибуни, які гнатимуть команду уперед.