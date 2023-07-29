Владимир ШАРАН: «Динамо будет бороться только за золотые награды»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран подвел итоги летних сборов и рассказал о подготовке к 1-му туру.

«Позади подготовка к чемпионату. Как и во многих других командах был просмотр потенциальных новичков. Кто-то подошел, кто-то – нет. Обычный процесс. Некоторых игроков мы хорошо знали, поэтому сразу подписывали контракты. Провели семь контрольных поединков. Также в разной степени я где-то доволен, где-то нет. В большей степени речь об игре. Однако вижу, что кондиции мы набрали. Они не 100-процентные, но и нас ожидает только первый тур. Думаю, будет серьезная проверка для нас.

Соперник серьезный. Мы это прекрасно понимаем. Несмотря на результат «Динамо» в прошлом чемпионате, в текущем розыгрыше я вижу, что «Динамо» будет бороться только за золотые награды. Те поединки, которые мы видели во время сборов с участием динамовцев, они выигрывали с крупными счетами, демонстрировали великолепный футбол, находятся в хорошей форме. И усиление – Андрей Ярмоленко. Лидер команды, который вернулся в «Динамо».

Главное, чтобы мы к этому матчу были готовы психологически. Первый тур очень важен для дальнейшей уверенности», – сказал Шаран.

Матч «Динамо» – «Минай» будет сыгран 30 июля, начало – в 17:00.