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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 10:45 | Обновлено 29 июля 2023, 11:29
472
1

Динамо поздравило Луческу с 78-летием

Главный тренер 29 июля празднует день рождения

29 июля 2023, 10:45 | Обновлено 29 июля 2023, 11:29
472
1
Динамо поздравило Луческу с 78-летием
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

29 июля день рождения празднует главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Опытному специалисту в этот день исполняется 78 лет.

«Желаем Мистеру крепкого здоровья, семейного согласия, достижения всех целей, а также побед как на футбольном поле, так и за его пределами», – сказано в поздравлении столичного клуба.

Отметим, что Луческу работает в «Динамо» с июля 2020 года. Его контракт рассчитан еще на один сезон.

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Мирча Луческу Динамо Киев день рождения
Источник ФК Динамо Киев
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FunnyCat_____
Подземные где памятник? 
Давайте ставьте у себя в Счатсливом, если сельсовет разрешит
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