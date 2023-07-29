Украина. Премьер лига29 июля 2023, 10:45 | Обновлено 29 июля 2023, 11:29
472
1
Динамо поздравило Луческу с 78-летием
Главный тренер 29 июля празднует день рождения
29 июля 2023, 10:45 | Обновлено 29 июля 2023, 11:29
472
1
29 июля день рождения празднует главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Опытному специалисту в этот день исполняется 78 лет.
«Желаем Мистеру крепкого здоровья, семейного согласия, достижения всех целей, а также побед как на футбольном поле, так и за его пределами», – сказано в поздравлении столичного клуба.
Отметим, что Луческу работает в «Динамо» с июля 2020 года. Его контракт рассчитан еще на один сезон.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июля 2023, 21:15 7
Туринский клуб нарушил финансовые требования правил УЕФА
Другие виды | 28 июля 2023, 18:39 13
Украинка будет выступать в Париже будущим летом
Футбол | 28.07.2023, 13:05
Другие виды | 29.07.2023, 11:15
Футбол | 29.07.2023, 10:00
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.07.2023, 20:06 13
27.07.2023, 17:34 3
27.07.2023, 17:38 45
27.07.2023, 09:18
Футбол
28.07.2023, 20:25 27
27.07.2023, 16:23
27.07.2023, 20:50 11
Давайте ставьте у себя в Счатсливом, если сельсовет разрешит