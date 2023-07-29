Динамо поздравило Луческу с 78-летием

29 июля день рождения празднует главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Опытному специалисту в этот день исполняется 78 лет.

«Желаем Мистеру крепкого здоровья, семейного согласия, достижения всех целей, а также побед как на футбольном поле, так и за его пределами», – сказано в поздравлении столичного клуба.

Отметим, что Луческу работает в «Динамо» с июля 2020 года. Его контракт рассчитан еще на один сезон.