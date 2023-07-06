Цыганков прекрасно показал себя в Жироне. Почему он не интересен грандам

Виктор Цыганков, безусловно, был одним из лучших игроков сборной Украины в июньских матчах, с которых началась обновленная летопись «сине-желтых» под руководством Сергея Реброва. Уверенная, а главное динамичная и эффективная работа на поле Цыганкова бросалась в глаза не только тем, кто давно и пристально созерцает отечественный футбол, но и зрителям, изредка следящим на телевидении исключительно за поединками национальной команды.

Но что еще было очень приятно отметить – в нынешнем составе сборной Украины наконец-то достаточно большое количество легионеров. Если раньше наша главная команда в основном состояла из футболистов «Динамо» и «Шахтера», то сейчас в ней огромное разнообразие из представителей топовых лиг европейского континента – Англии, Франции, Испании.

Именно испанскую Ла Лигу, а если конкретнее, то тамошнюю «Жирону», с января нынешнего года представляет Виктор Цыганков, который выдал прекрасную вторую половину сезона в новом для себя чемпионате, однако пока не привлек внимание истинных грандов континента…

Недорогой не означает некачественный

Несмотря на все надежды президента «Динамо» Игоря Суркиса, Виктор Цыганков твердо решил не продлевать контракт с киевлянами, который истекал в конце июня 2023-го. После долгих лет «заточения» в УПЛ, футболист выразил намерение сменить обстановку и попробовать свои силы в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Это в буквальном смысле вынудило «Динамо» в январе действовать достаточно быстро и гибко в переговорном процессе.

В итоге Цыганков таки покинул Киев, а «Динамо» выручило за его трансфер 5 миллионов евро. Больше достаточно скромная «Жирона», пусть и входящая в спортивный конгломерат City Football Group, во главе которого находится «Манчестер Сити», заплатить за украинца попросту не могла, ведь там не привыкли разбрасываться деньгами, а самым дорогостоящим входящим трансфером в истории «бело-красных» является Ориоль Ромеу, за которого на финише работы летнего окна-2022 было заплачено 5,5 миллионов евро.

«Динамо», по неофициальной информации, также выторговало у «Жироны» весьма приятный на будущее пункт в контракте – 50% прибыли от перепродажи Цыганкова каталонский клуб будет обязан перевести на счета киевлян. Но даже этот пункт ни капли не расстроил руководство «Жироны», которое сейчас за трансфер Цыганкова в Испании нахваливают буквально на каждом шагу.

Спортивного директора «Жироны» Кике Карселя за покупку футболиста, чья оценочная стоимость на текущий момент составляет 22 миллиона евро всего-то за 5 миллионов называют едва ли не гением. Что правда, поспособствовала этому и отличная игра украинского вингера, ведь если бы он провалился в Ла Лиге, как это ранее случилось с его соотечественником Коноплянкой, то Карселю наверняка пришлось бы слушать в свой адрес высказывания совсем иной тональности и степени «восторга»…

Шаг из УПЛ в Ла Лигу: с потерями, но не в эффективности

Цыганкову в Испании предстояло очень быстро переформатироваться с украинской Премьер-лиги на тамошнюю Ла Лигу, еще и учитывая различный статус его команд. Если в Украине Виктор играл в рядах одного из грандов лиги, то в Испании «Жирона» является типичным середняком, который способен в отдельно взятом сезоне удивить как со знаком «плюс», так и со знаком «минус».

Уже через два месяца со дня осуществления трансфера Цыганкова в «Жирону» в испанских СМИ начали, словно грибы после обильного дождя, появляться хвалебные статьи в адрес украинского полузащитника. Виктор действительно вскружил голову фанатам «бело-красных», которые даже в самых смелых мечтах не могли рассчитывать на такой уровень командных взаимодействий и эффективность работы на поле со стороны украинского легионера.

К финишу сезона Цыганков подошел с показателями в 3 забитых мяча и 6 результативных передач за «Жирону» в 19 поединках Ла Лиги. И пускай кому-то в Украине успех Виктора не дает покоя и заставляет буквально захлебываться собственной желчью, для объективных и адекватных ценителей игры № 1 очевидно, что Цыганков сделал отличный первый шаг к тому, чтобы закрепиться в Ла Лиге и стать одним из лидеров «Жироны».

Да, переход из УПЛ в Ла Лигу дался Цыганкову непросто, что в том числе отражает и продвинутая статистика. Например, в испанской элитарной лиге у Виктора стало значительно меньше технико-тактических действий в пересчете на 90 минут, а по многим компонентам (к примеру, обводкам или показателю ожидаемых голов) спад и вовсе оказался очень значительным. Однако это именно потеря в цифрах, но никак не в эффективности, ведь с учетом общего уровня его нынешнего коллектива, а также чемпионата в целом Цыганков аж никак «не ударил лицом в грязь».

Цыганков – один из мозговых центров Жироны

Более того, к финишу сезона-2022/23 Виктора Цыганкова уже можно было смело называть одним из главных мозговых центров атак «Жироны». Всего за полгода в новой команде украинец добился полного доверия со стороны партнеров, что, в частности, проявляется и через показатель получаемых за 90 минут передач, который у Цыганкова на весьма высоком уровне, как для игрока его амплуа в его команде (например, у ключевого правого вингера «Жироны» в сезоне-2022/23 Родриго Рикельме в Ла Лиге показатель полученных передач в среднем за матч составил 20,2, что меньше, нежели у Цыганкова).

Кроме того, в «Жироне» Цыганков великолепно раскрылся еще и в подыгрыше. Достаточно отметить, что Виктор оказался на 8-м месте в Ла Лиге по голевым передачам в пересчете на 90 минут (0,28; в лидерах тут Гризманн из «Атлетико» и Дембеле из «Барселоны», у которых по 0,41), и на 16-м – по предпредголевым передачам в пересчете на все те же 90 минут (0,11; лидер – Лемар из «Атлетико», у которого в среднем 0,2 предпредголевых паса за матч).

В этой связи не настолько сильно удивляет и снижение среднематчевого показателя обводок у Цыганкова, которое произошло после переезда из УПЛ в Ла Лигу. Этому есть более чем логичное объяснение: если в «Динамо» вингер был вынужден как можно чаще брать игру на себя, чтобы решать моменты самостоятельно, то в «Жироне» Виктор куда гармоничнее вписался именно в командную работу, за что и получает заслуженную похвалу от тренера, журналистов и болельщиков.

К слову, о тренере… 47-летний Мичел, который возглавляет «Жирону» с лета 2021 года, недавно подписал новый контракт с «бело-красными», и теперь останется на своем посту (если не случится непредвиденного) как минимум до лета 2026-го, а потому Цыганкову в ближайшем будущем не придется лезть из кожи вон, чтобы что-то доказать новому специалисту, а можно будет продолжить планомерный прогресс под руководством уже знакомого украинцу наставника.

Для трансфера в топ-клуб еще предстоит поработать

Несмотря на прекрасную вторую половину сезона за «Жирону», Цыганков в летнее трансферное окно вряд ли сменит клубную прописку. Интерес к украинцу на рынке, по слухам, есть, но он не такой, чтобы вынудить боссов «бело-красных» пойти на продажу одного из новых лидеров команды.

Дело в том, что нынешним летом «Жирона» уже потеряла нескольких важных для нее игроков в сезоне-2022/23. Каталонский клуб успели покинуть Валентин Кастельянос (лучший бомбардир команды; вернулся в «Нью-Йорк Сити» в связи с окончанием срока аренды), Родриго Рикельме (ключевой правый вингер; вернулся в «Атлетико» после завершения аренды), а также ряд других исполнителей.

Подписать «Жироне» пока удалось только 31-летнего вратаря Пауло Гассанигу, который ранее играл за «бело-красных» на правах аренды из «Фулхэма», а после завершения срока действия контракта с лондонцами оформил полноценный переезд в стан каталонцев на правах свободного агента.

Так что отпускать Цыганкова в ближайшие месяцы «Жирона» не планирует, а решится только в случае действительно очень выгодного предложения, которое вряд ли поступит от «Порту», «Бенфики» или «Браги», проявляющими интерес к украинцу прямо сейчас. Да и отправляться в Португалию сам Виктор не очень-то и хочет, что вполне объяснимо. Если бы вингеру пришлось раздумывать над таким трансфером непосредственно из «Динамо», то тогда решение для него было бы очевидным, а менять испанскую Ла Лигу на португальскую Примейру – это все равно, что добровольно пересаживаться с Mercedes-Benz на Daewoo Lanos.

Что касается интереса со стороны топ-клубов, то там редко когда спешат действовать, когда речь идет о футболисте в расцвете сил. Будь Цыганкову 18-20 лет, то за ним даже после полугода ярких выступлений в Ла Лиге наверняка выстроилась бы очередь, а скауты «Манчестер Сити», «Баварии» или «Реала» отписывали бы своему руководству записки по типу – «обратить внимание, очень молодой и перспективный игрок». 25-летнего же исполнителя грандам не имеет смысла брать в качестве резервиста, ведь в этом возрасте футболист уже должен уметь определять игру команды. В «Жироне» у Цыганкова последнее пока получается, теперь только нужно не сбавлять обороты, и тогда летом 2024-го у него точно будут варианты топ-калибра – агент вингера Пере Гвардиола уже в курсе потенциальных ожиданий своего клиента…