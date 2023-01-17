Журналист объяснил, сколько получит Динамо от перепродажи Цыганкова

Киевское «Динамо» сегодня отпустило Виктора Цыганкова в «Жирону» и подтвердило, что получит 50% от возможной предстоящей продажи.



Журналист Игорь Бурбас уверен, что не все правильно поняли, что означают эти 50%.



«5 млн. евро сейчас, 50% от следующей выручки. Прошу не путать с суммой последующей продажи. Объясню разницу. Если «Жирона» вскоре продаст украинца за 15 млн., то чистая выручка в таком случае составит 10 млн., которые она и разделит с «Динамо», – написал Бурбас в телеграм-канале.



Отметим, что Цыганков подписал контракт до 2027 года.