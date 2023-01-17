Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист объяснил, сколько получит Динамо от перепродажи Цыганкова
Испания
17 января 2023, 14:59 | Обновлено 17 января 2023, 15:02
579
2

Журналист объяснил, сколько получит Динамо от перепродажи Цыганкова

Не все правильно поняли разницу

17 января 2023, 14:59 | Обновлено 17 января 2023, 15:02
579
2
Журналист объяснил, сколько получит Динамо от перепродажи Цыганкова
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Киевское «Динамо» сегодня отпустило Виктора Цыганкова в «Жирону» и подтвердило, что получит 50% от возможной предстоящей продажи.

Журналист Игорь Бурбас уверен, что не все правильно поняли, что означают эти 50%.

«5 млн. евро сейчас, 50% от следующей выручки. Прошу не путать с суммой последующей продажи. Объясню разницу. Если «Жирона» вскоре продаст украинца за 15 млн., то чистая выручка в таком случае составит 10 млн., которые она и разделит с «Динамо», – написал Бурбас в телеграм-канале.

Отметим, что Цыганков подписал контракт до 2027 года.

По теме:
Украинский защитник перебрался из Латвии в Польшу
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
Источник: Жирона огласит о трансфере Цыганкова во вторник
Динамо Киев трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы УПЛ
Источник Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
Футбол | 17 января 2023, 10:05 20
Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро
Источник: Динамо получит за Цыганкова 5 миллионов евро

«Жирона» решила не ждать лета

ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
Футбол | 16 января 2023, 20:36 6
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА
ВИДЕО. Экс-лидер Шахтера попал в скандал. На него будут жаловаться в УЕФА

Мхитарян нарисовал карту Армении с Нагорным Карабахом, что не понравилось Азербайджану

ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
Теннис | 16.01.2023, 17:45
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Футбол | 16.01.2023, 19:59
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Футбол | 17.01.2023, 11:33
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
А если за 50?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
Большое возвращение. Ярослав Ракицкий подписал контракт с Шахтером
16.01.2023, 17:50 59
Футбол
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
16.01.2023, 09:15 48
Футбол
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
15.01.2023, 16:59 14
Футбол
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
Уверенно обыграла американку. Костюк стартовала с победы на Aus Open 2023
16.01.2023, 03:28 11
Теннис
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
Мудрик вернется в Шахтер из Челси. Стала известна причина такого решения
16.01.2023, 18:01 4
Футбол
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
16.01.2023, 16:10 7
Бокс
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
Иван РЕДКАЧ: «Я закончил с боксом»
16.01.2023, 11:58 21
Бокс
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
Помилование Джоковича, неожиданная беременность Осаки и прорыв Крутых
15.01.2023, 11:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности