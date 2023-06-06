Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»

Бывший нападающий национальной команды Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, считает, что про вингера «Жироны» Виктора Цыганкова слишком много пишут СМИ и незаслуженно восхваляют.

«У человека всего шесть ассистов в «Жироне», а из него Месси делают. Люди вообще с ума сошли!

Такое ощущение, что Цыганков уже превращается в Зинченко по количеству упоминаний в СМИ, но у Виктора хоть есть четкая позиция на поле», - сказал Леоненко.

Отметим, что по итогам сезона «Жирона» заняла десятое место в Ла Лиге. 25-летний Цыганков провел за «Жирону» 19 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.