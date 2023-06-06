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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»
Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 10:30 |
938
7

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»

Футбольный эксперт считает, что вингера «Жироны» незаслуженно восхваляют

06 июня 2023, 10:30 |
938
7
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова шесть ассистов, а из него Месси делают»
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Бывший нападающий национальной команды Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, считает, что про вингера «Жироны» Виктора Цыганкова слишком много пишут СМИ и незаслуженно восхваляют.

«У человека всего шесть ассистов в «Жироне», а из него Месси делают. Люди вообще с ума сошли!

Такое ощущение, что Цыганков уже превращается в Зинченко по количеству упоминаний в СМИ, но у Виктора хоть есть четкая позиция на поле», - сказал Леоненко.

Отметим, что по итогам сезона «Жирона» заняла десятое место в Ла Лиге. 25-летний Цыганков провел за «Жирону» 19 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.

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Виктор Леоненко Виктор Цыганков Александр Зинченко сборная Украины по футболу Лионель Месси Жирона
Источник FanDay
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Комментарии 7
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VBOLYUVALNIK
Циганков дуже швидко адаптувався відносно Іспанії, і це тільки початок. Зараз Циганков - найкращий Український легіонер у топ - 5, поки що єдиний світлий луч у цій всій темряві українських легіонерів
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+5
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maverik
Ну скажем так,ни кто с него  Месси не делает.Циганков на довольно приличном уровне отыграл 2 трети матчей,концовка последние 5 матчей когда всего заработано командой 2 очка как и у всей Жироны Виктору точно не в плюс.Я смотрел все матчи если брать всех игроков команды то он по действиям всегда был в топ 3-4 за игру.На фоне Малиновского,Мудрика,Коноплянки,Яремчук
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+1
Сергей Кравчук
когда ты витя кем был доволен??? наверно только собой----в зеркало каждые 15 минут любуешся???
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0
Умник
Витя какой нах сезон?
Пол сезона 17 игр.
Ну заливай то хоть правильно
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0
maverik
На фоне игры названных игроков он точно Месси))
Ответить
0
maverik
На фоне игры наших типа звездных легионеров Малиновского,Мудрика,Коноплянки,Яремчук
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0
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