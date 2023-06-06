Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы отдали все, но этого было недостаточно»
Вингер «Жироны» – о непопадании в еврокубки
25-летний украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков обратился к болельщикам после поражения от «Осасуны» (1:2) в заключительном туре чемпионата Испании.
«Мы отдали все, но этого было недостаточно для достижения наших целей. К сожалению, мы завершаем сезон таким образом.
В любом случае я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и любовь, которую вы дарили нам в течение этого сезона. До встречи очень скоро», – написал Цыганков.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Жирона» финишировала на 10-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, не сумев пробиться в еврокубки.
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