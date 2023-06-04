Осасуна – Жирона – 2:1. Ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча последнего 38-го тура чемпионата Испании
Вечером 4 июня проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.
«Жирона» осталась без еврокубков, проиграв в гостях «Осасуне» (1:2). У хозяев поля дважды забил Анте Будимир.
Украинец Виктор Цыганков отыграл за каталонскую команду весь матч. При счете 0:2 на 75-й минуте Цыганков отдал голевую передачу на партнера Рейньера, однако этот гол не спас команду от поражения.
Благодаря победе «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге и завоевала путевку в Лигу конференций.
Ла Лига. 38-й тур, 4 июня
Осасуна – Жирона – 2:1
Голы: Будимир, 52, 55 – Рейньер (Цыганков), 75
Видео голов и обзор матча
События матча
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