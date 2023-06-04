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Чемпионат Испании
Осасуна
04.06.2023 19:30 – FT 2 : 1
Жирона
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Испания
04 июня 2023, 22:45 | Обновлено 04 июня 2023, 23:01
381
0

Осасуна – Жирона – 2:1. Ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча последнего 38-го тура чемпионата Испании

04 июня 2023, 22:45 | Обновлено 04 июня 2023, 23:01
381
0
Осасуна – Жирона – 2:1. Ассист Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вечером 4 июня проходят матчи последнего 38-го тура чемпионата Испании.

«Жирона» осталась без еврокубков, проиграв в гостях «Осасуне» (1:2). У хозяев поля дважды забил Анте Будимир.

Украинец Виктор Цыганков отыграл за каталонскую команду весь матч. При счете 0:2 на 75-й минуте Цыганков отдал голевую передачу на партнера Рейньера, однако этот гол не спас команду от поражения.

Благодаря победе «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге и завоевала путевку в Лигу конференций.

Ла Лига. 38-й тур, 4 июня

Осасуна – Жирона – 2:1

Голы: Будимир, 52, 55 – Рейньер (Цыганков), 75

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Пауло Газзанига (Жирона) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Рейниер (Жирона).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Рейниер Рейньер Анте Будимир видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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