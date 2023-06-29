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  4. Не этим летом. Жирона не собирается продавать Цыганкова
Испания
29 июня 2023, 21:10 |
1630
0

Не этим летом. Жирона не собирается продавать Цыганкова

Клуб очень доволен украинцем

29 июня 2023, 21:10 |
1630
0
Не этим летом. Жирона не собирается продавать Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации испанских СМИ, руководство «Жироны» очень довольно тем, что им удалось всего за 5 миллионов евро заполучить хавбека Виктора Цыганкова.

После успешных выступлений во второй части сезона Ла Лиги, а также в летних матчах за сборную Украины цена на игрока значительно выросла, однако клуб не планирует продавать Цыганкова.

Сообщается, что «Жирона» после успешного прошлого чемпионата хочет развить успех, поэтому никого из лидеров этим летом продавать не собирается.

Контракт Цыганкова истекает только в 2027 году, клуб полностью спокоен на этот счет. Известно, что 50% от следующей продажи хавбека получит «Динамо».

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Источник AS
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