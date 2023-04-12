Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»

Глава совета директоров «Жироны» Пере Гвардиола рассказал о том, как ему удалось подписать Виктора Цыганкова:

«У меня с Цыганковым давние отношения. Я уже говорил об этом год назад. Он рассчитывал на более именитый клуб, но ничего не вышло, потому что «Динамо» очень многое просило за трансфер. Я предложил ему приехать, но Виктор хотел рассмотреть другие варианты.

После начала войны украинская лига очень обесценилась, и мы смогли оформить трансфер, потому что у него заканчивался контракт. Мичелу нужен был игрок, и я смог его убедить. Я сказал Цыганкову, что это способ показать себя в Европе в такой лиге, как испанская, что «Жирона» может стать для него трамплином».