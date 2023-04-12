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  4. Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
Испания
12 апреля 2023, 14:07 |
1546
0

Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»

Брат Пепа Гвардиолы – о трансфере Виктора Цыганкова

12 апреля 2023, 14:07 |
1546
0
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Глава совета директоров «Жироны» Пере Гвардиола рассказал о том, как ему удалось подписать Виктора Цыганкова:

«У меня с Цыганковым давние отношения. Я уже говорил об этом год назад. Он рассчитывал на более именитый клуб, но ничего не вышло, потому что «Динамо» очень многое просило за трансфер. Я предложил ему приехать, но Виктор хотел рассмотреть другие варианты.

После начала войны украинская лига очень обесценилась, и мы смогли оформить трансфер, потому что у него заканчивался контракт. Мичелу нужен был игрок, и я смог его убедить. Я сказал Цыганкову, что это способ показать себя в Европе в такой лиге, как испанская, что «Жирона» может стать для него трамплином».

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Пере Гвардиола Виктор Цыганков Жирона Динамо Киев
Источник Diari de Girona
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