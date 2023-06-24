Успехи Украины на Европейских играх, регламент УПЛ, что с УПЛ-ТВ?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 июня.

1А. Европейские игры. Украина занимает 4 место в медальном зачете после 2 дней

Украинская сборная имеет 5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых награды

1Б. Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике

Ярослава штурмовала 2.02 м, но эта планка ей не покорилась

2. ФОТО. С Мудриком. Тренировка молодежки перед игрой против Румынии

24 июня команда Руслана Ротаня сыграет второй матч Евро-2023 U-21

3. УПЛ утвердила план-календарь и регламент сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом

Решения по телепулу пока нет

4. Испанский тренер для Малиновского. Марсель подписал контракт с наставником

С командой будет работать Марселино

5. УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?

Причиной является дело об организации договорных матчей в сезоне 2013/14

6. Руслан РОТАНЬ: «Участие Мудрика и Ваната – под вопросом. Но все возможно»

Наставник сборной Украины U-21 поделился мыслями перед матчем против Румынии

7А. УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали

Ольга Витак прокомментировала возможное назначение Ивана Гресько директором УПЛ-ТВ

7Б. Проекта УПЛ-ТВ не будет. Днепр-1, Динамо и Заря останутся на 1+1 Media

Как минимум 12 клубов договорятся о трансляции матчей

8А. В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец

Пока тренировочным процессом будет руководить Александр Чижов

8Б. Заря выкупила контракт Герреро у Маккаби за 400 тысяч евро – Transfermarkt

Панамский форвард продолжит карьеру в УПЛ

9. ОФИЦИАЛЬНО. Ракицкий продлил контракт с Шахтером до лета 2024 года

Ярослав останется в донецком клубе еще минимум на 1 сезон

10. Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев

Зато много «горняков», днепрян и луганчан