Успехи Украины на Европейских играх, регламент УПЛ, что с УПЛ-ТВ?
Главные новости за 23 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 июня.
1А. Европейские игры. Украина занимает 4 место в медальном зачете после 2 дней
Украинская сборная имеет 5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых награды
1Б. Магучих взяла 1.97 м. Украина вернулась в элиту ЧЕ по легкой атлетике
Ярослава штурмовала 2.02 м, но эта планка ей не покорилась
2. ФОТО. С Мудриком. Тренировка молодежки перед игрой против Румынии
24 июня команда Руслана Ротаня сыграет второй матч Евро-2023 U-21
3. УПЛ утвердила план-календарь и регламент сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом
Решения по телепулу пока нет
4. Испанский тренер для Малиновского. Марсель подписал контракт с наставником
С командой будет работать Марселино
5. УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?
Причиной является дело об организации договорных матчей в сезоне 2013/14
6. Руслан РОТАНЬ: «Участие Мудрика и Ваната – под вопросом. Но все возможно»
Наставник сборной Украины U-21 поделился мыслями перед матчем против Румынии
7А. УПЛ-ТВ – Футбол 4? 6 клубов против такого телепула. Стали известны детали
Ольга Витак прокомментировала возможное назначение Ивана Гресько директором УПЛ-ТВ
7Б. Проекта УПЛ-ТВ не будет. Днепр-1, Динамо и Заря останутся на 1+1 Media
Как минимум 12 клубов договорятся о трансляции матчей
8А. В Заре ван Леувена может заменить другой иностранец
Пока тренировочным процессом будет руководить Александр Чижов
8Б. Заря выкупила контракт Герреро у Маккаби за 400 тысяч евро – Transfermarkt
Панамский форвард продолжит карьеру в УПЛ
9. ОФИЦИАЛЬНО. Ракицкий продлил контракт с Шахтером до лета 2024 года
Ярослав останется в донецком клубе еще минимум на 1 сезон
10. Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев
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