УПЛ утвердила план-календарь и регламент сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом

Сегодня клубы УПЛ провели Общие сборы и решили ряд вопросов по сезону 2023/24. В УПЛ официально включили новых участников – «Полесье», «Оболонь» и ЛНЗ, а также исключили «Львов», «Металлист» и «Ингулец».

Лига утвердила календарь, где базовой датой 1-го тура является 29 июля. До конца года планируют провести 17 туров (последний в году – 9 декабря).

Последний тур запланирован на 18 мая.

Отмечается, что было рассмотрено и учтено обращение тренерского штаба сборной Украины по переносу матчей одного из осенних туров.

Что касается телепула и УПЛ-ТВ, то представители клубов ознакомились с презентацией, рассмотрели предварительный бюджет и выразили желание продолжить обсуждение вопроса.

На следующей неделе должны быть приняты дальнейшие решения по вопросу телепула.