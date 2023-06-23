УПЛ утвердила план-календарь и регламент сезона. УПЛ-ТВ – под вопросом
Решения по телепулу пока нет
Сегодня клубы УПЛ провели Общие сборы и решили ряд вопросов по сезону 2023/24. В УПЛ официально включили новых участников – «Полесье», «Оболонь» и ЛНЗ, а также исключили «Львов», «Металлист» и «Ингулец».
Лига утвердила календарь, где базовой датой 1-го тура является 29 июля. До конца года планируют провести 17 туров (последний в году – 9 декабря).
Последний тур запланирован на 18 мая.
Отмечается, что было рассмотрено и учтено обращение тренерского штаба сборной Украины по переносу матчей одного из осенних туров.
Что касается телепула и УПЛ-ТВ, то представители клубов ознакомились с презентацией, рассмотрели предварительный бюджет и выразили желание продолжить обсуждение вопроса.
На следующей неделе должны быть приняты дальнейшие решения по вопросу телепула.
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