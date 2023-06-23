ФОТО. С Мудриком. Тренировка молодежки перед игрой против Румынии

24 июня в 19:00 в Бухаресте пройдет матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Румынии U-21 и Украины U-21.

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Накануне матча сине-желтые провели открытую тренировку под руководством коуча Руслана Ротаня.

ФОТО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Румынии

ВИДЕО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Румынии