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Молодежные турниры
23 июня 2023, 23:23 | Обновлено 24 июня 2023, 00:08
820
1

ФОТО. С Мудриком. Тренировка молодежки перед игрой против Румынии

24 июня команда Руслана Ротаня сыграет второй матч Евро-2023 U-21

23 июня 2023, 23:23 | Обновлено 24 июня 2023, 00:08
820
1
ФОТО. С Мудриком. Тренировка молодежки перед игрой против Румынии
УАФ

24 июня в 19:00 в Бухаресте пройдет матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Румынии U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Накануне матча сине-желтые провели открытую тренировку под руководством коуча Руслана Ротаня.

ФОТО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Румынии

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ВИДЕО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Румынии

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видео фото Руслан Ротань тренировка Бухарест сборная Украины по футболу U-21 фотогалерея Евро-2023 U-21 Румыния - Украина сборная Румынии по футболу Михаил Мудрик
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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avk2307
Я б и больше сказал.
И с Мудриком и с Ванатом.
Хотя два часа назад были сомнения
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