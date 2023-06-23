Молодежные турниры23 июня 2023, 23:23 | Обновлено 24 июня 2023, 00:08
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ФОТО. С Мудриком. Тренировка молодежки перед игрой против Румынии
24 июня команда Руслана Ротаня сыграет второй матч Евро-2023 U-21
23 июня 2023, 23:23 | Обновлено 24 июня 2023, 00:08
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24 июня в 19:00 в Бухаресте пройдет матч 2-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Румынии U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Накануне матча сине-желтые провели открытую тренировку под руководством коуча Руслана Ротаня.
ФОТО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Румынии
ВИДЕО. Открытая тренировка молодежки накануне матча против Румынии
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И с Мудриком и с Ванатом.
Хотя два часа назад были сомнения