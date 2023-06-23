Руслан РОТАНЬ: «Участие Мудрика и Ваната – под вопросом. Но все возможно»

Главный тренер сборной Украины по футболу U-21 Руслан Ротань поделился мыслями перед матчем 2-го тура молодежного Евро-2023 U-21 в группе B против Румынии: »

— Есть ли какие кадровые проблемы в команде?

— Да, пока есть проблемы у Мудрика и Ваната, они восстанавливаются. Их участие в игре под вопросом, но все возможно. Вечером проконсультируемся с врачами и физиотерапевтами и примем решение.

— Если вспомнить матч с Хорватией, мы много хвалили команду после игры. Но в конце встречи мы разрешили соперникам создавать моменты. Можно ли сказать, что в какой-то момент мы лишились контроля над игрой? Или это проблема? Есть ли какие-либо возможности для улучшения нашей игры?

— У тренера всегда есть возможность, чтобы улучшить игру. Не хотел бы сильно возвращаться вспять. Скажем, игра была в наших руках, мы повели в счете, очень хорошо смотрелись в первые полчаса. А когда результат стал в нашу пользу, пошла психология. Команда соперника добавляет, рискованнее идет вперед, а мы где-то оттягиваемся назад. Это обычный процесс. Мы уже обсудили определенные моменты, сделали выводы. Но это футбол, где есть мастерство одной и другой команды. Без ошибок – никак. Их нужно исправлять и смотреть в будущее, готовиться к следующей игре, что мы и делаем.

— Собираетесь ли вы что-то изменить в игре своей команды в матче против Румынии?

— Мы, прежде всего, хотим улучшить свою игру, делаем все для того, чтобы от матча к матчу совершенствоваться, отдаваться, работать. Есть еще и понятие характера, играющего весомую роль. Погодные условия, футболистам будет тяжело в физическом плане при такой температуре — тоже нужно к этому готовиться. Сегодня вечером будет тренировка, оценим состояние каждого игрока. Если будут изменения – завтра все увидите.

— Есть ли какая-нибудь специфика физической подготовки к игре в таких погодных условиях? Завтра обещают 36 градусов, а в начале матча – 32…

— К таким погодным условиям мы уже подстраивались во время первого матча. Самое главное – вода, пополняющая свой баланс. Действительно, мы должны быть готовы к жаре. Главное лекарство в такой ситуации — настроение, характер. Надо подготовить себя к тому, что будет тяжело. Есть погодные условия, есть сильный соперник, играющий дома, за которого будут болеть трибуны. Поэтому мы все должны осознавать в целом.

— В румынской печати прозвучало сообщение, что футболисты, сыгравшие за национальную сборную Украины против Мальты, не могли играть против Хорватии, поскольку между матчами должно было пройти 48 часов. Или вы говорили с кем-то относительно этой ситуации?

— Действительно, мы направили письма в клубы и УЕФА, где нам ответили, что по этим вопросам следует разговаривать с клубами. Поэтому мы сообщили клубы, пообщались с нашими врачами, ребятами, проанализировали все и сделали так, как считали нужным. Я считаю, что ребята заслуживают этого турнира. Если они готовы психологически и морально, хотят этого, это главный ответ. Все они очень хотели сыграть. Также очень хотели сыграть Мудрик и Ванат, но состояние здоровья не позволило им выйти на поле. Да, мы отправили соответствующие документы в клубы и спросили у УЕФА.

— Есть ли у вас обеспокоенность по поводу отсутствия системы VAR и системы фиксации гола на турнире? К примеру, в поединке Италии и Франции арбитры не засчитали гол…

— Эта система сейчас распространяется по всем лигам и турнирам. Пожалуй, еще не дошло время до молодежного чемпионата Европы. Я отношусь к этому спокойно – как есть, так и есть. Наши требования показывать игру, отдаваться на сто процентов, демонстрировать профессиональный футбол, отношение к болельщикам и соперникам, играть честно. А такие моменты, возможно, ошибки арбитра. Пожалуй, за VAR это все бы учли. Но я думаю, что скоро на таких турнирах появится VAR.

— В нескольких отборочных матчах вы играли с ситуативным ромбом в центре поля, где левее играл Судаков. Такая формация способствует лучшему созданию моментов, когда соперник играет вторым номером? Есть ли отличия между тем, что мы видели в матче с Хорватией? В такой ситуации формация имеет значение, важнее ли индивидуальные функции игроков?

— Мы не практикуем игру ромбом, у нас другие тактические схемы и требования к игрокам, к тому же Судакова. Да, он может сыграть на разных позициях. Мы знаем его лучшие качества, взаимодействие с партнерами. Иногда он у нас появляется на полуфланге.

Завтра будет прежде всего другая игра, чем та, что была с Хорватией. Нельзя думать и анализировать, что матч будет похож. Сборная Румынии играла с Испанией. Надо объективно выделить сборную Испании, которая показывает хороший футбол, в течение многих лет играет практически в одной структуре, там собраны очень сильные исполнители. Хорватия, Украина, Румыния – примерно одного уровня. Наша игра с хорватами была практически равна. Завтра также не будет ситуации, когда кто будет полностью владеть территориальным преимуществом и доминировать. Будет очень трудный матч, плюс погодные условия. Две команды сразятся за результат, который нужен им обоим.

Поединок Румыния U-21 – Украина U-21 состоится 24 июня в 19:00 в Бухаресте. В первом туре молодежка «сине-желтых» обыграла сверстников из Хорватии со счетом 2:0.