Символическая сборная УПЛ 2022/2023: в этот раз без динамовцев

Самый сложный футбольный сезон Украины завершился. Он априори был интересен своей уникальностью, ведь проходил на фоне рашистской агрессии и сигналов воздушной тревоги. Однако и без этого сезон 2022/2023 получился неординарным и запоминающимся.

Вашему вниманию – символическая сборная чемпионата по версии Sport.ua.

Вратарь

Анатолий ТРУБИН, «Шахтер»

Фото Александра Приходько

Хороший вратарь – половина команды. Трубин – очень хороший вратарь. Провел чемпионат без срывов, очень ровно. В чемпионском сезоне сыграл 28 матчей, пропустил лишь 19 мячей. На «ноль» отыграл 14 поединков.

Оборона

Правый защитник

Богдан БУТКО, «Заря»

Фото Алины Ерофеевой

Если учесть тот факт, что Бутко долгое время находился вне профессионального футбола, то его возвращение можно считать не просто удачным, а местами и феерическим. Интересно, что в ушедшем сезоне Богдан закрывал сразу три позиции в защите: на обеих флангах и даже в центре.

Центральный защитник

Эдуард САРАПИЙ, «Днепр-1»

CК Днепр-1

Одно из открытий сезона. Сарапий провел очень стабильный сезон. Отличался уверенной игрой не только в защите, но и при подключении к чужим воротам. Забил несколько мячей, причем многие из них решающие. Получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Центральный защитник

Николай МАТВИЕНКО, «Шахтер»

ФК Шахтер

Однозначно лучший центрбек «Шахтера» и чемпионата в целом. Настоящая палочка-выручалочка для Йовичевича. При необходимости Матвиенко закрывал и левый фланг обороны.

Левый защитник

Василий КРАВЕЦ, «Ворскла»

ФК Ворскла

Наверное, лучший новобранец «Ворсклы». За трансфер Кравца полтавский клуб заплатил почти полмиллиона евро. И Василий полностью отработал вложенные деньги. Его работоспособности может позавидовать и Роберто Карлос. Кравец очень часто подключался к атакам. В его активе три гола и три ассиста. При необходимости играл и на противоположном фланге, и в центре защиты.

Полузащита

Опорный полузащитник

Владимир БРАЖКО, «Заря»

ФК Заря. Владимир Бражко (слева)

Еще одно яркое открытие сезона. В «Динамо» Бражко оказался невостребованным, и его отправили в аренду в «Зарю». В команде ван Леувена Владимир был системообразующим исполнителем. Обладает отличным дальним ударом, четко реализует пенальти. Очень хорош и в своей профильной работе – в разрушении. Забил семь мячей.

Центральный полузащитник

Александр ПИХАЛЕНОК, «Днепр-1»



СК Днепр-1

Лучший ассистент сезона. На его счету 13 голевых передач. Забил шесть мячей. Сыграл во всех поединках первенства. Нынешний сезон – однозначно лучший в карьере Пихаленка.

Правый полузащитник

Алексей ГУЦУЛЯК, «Днепр-1»

СК Днепр-1

Забил семь мячей и сделал пять голевых передач. Очень важный элемент в структурных построениях днепрян. Нередко решал эпизод благодаря своей незаурядной технике. Его коэффициент полезных действий был бы еще выше, если бы не травмы.

Левый полузащитник

Георгий СУДАКОВ, «Шахтер»

ФК Шахтер

Один из лидеров нынешнего «Шахтера». Провел яркий сезон. На его счету пять забитых мячей и восемь результативных передач. Отлично видит поле. Обладает классным дальним ударом. В отсутствии Мудрика, уехавшего в «Челси», ведет игру «горняков».

Атака

Назарий РУСИН, «Заря»

ФК Заря

Сезон 2022/2023 – лучший в карьере Назария. Он сыграл во всех тридцати поединках чемпионата, забил 13 мячей, еще в его активе шесть голевых передач. Играл как на позиции форварда, так и на месте левого вингера. Везде был одинаково хорош. Получил дебютный вызов в национальную сборную страны.

Артем ДОВБИК, «Днепр-1»

СК Днепр-1



Тут вообще без вопросов и вариантов. Довбик – сейчас однозначно лучший форвард чемпионата Украины. А может, и всего отечественного футбола. Именно Артем, наряду с Пихаленком, со всех сил тащил «Днепр-1» к чемпионству. Не хватило самой малости. Как и для титула лучшего бомбардира всех времен за один сезон УПЛ: Довбик остановился в шаге от рекордсмена Мхитаряна.

Тренер

Патрик ван ЛЕУВЕН, «Заря»

ФК Заря

На наш взгляд, в данной номинации тоже все однозначно. Ван Леувен пришел в разобранную команду, с туманными перспективами. И сделал ее настоящим грандом нашего футбола, поставив прагматичный и в то же время привлекательный футбол. А в весенней части сезона «Заря» была бесспорно лучшей командой первенства: 13 побед в 15 матчах.