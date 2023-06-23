Испанский тренер для Малиновского. Марсель подписал контракт с наставником
С командой будет работать Марселино
Марсель объявил о том, что новым наставником команды стал испанец Марселино Гарсия Тораль, который уже подписал контракт с клубом Лиги 1.
Марселино заменил Игора Тудора.
Ранее 57-летний специалист работал в Испании, в том числе с Севильей, Валенсией, Атлетиком, Вильярреалом и другими командами. Выиграл Кубок Испании с Валенсией и Суперкубок Испании с Атлетиком.
В составе Марселя выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.
Новый сезон команда начнет с квалификации Лиги чемпионов.
L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 23, 2023
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