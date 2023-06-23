Испанский тренер для Малиновского. Марсель подписал контракт с наставником

Марсель объявил о том, что новым наставником команды стал испанец Марселино Гарсия Тораль, который уже подписал контракт с клубом Лиги 1.

Марселино заменил Игора Тудора.

Ранее 57-летний специалист работал в Испании, в том числе с Севильей, Валенсией, Атлетиком, Вильярреалом и другими командами. Выиграл Кубок Испании с Валенсией и Суперкубок Испании с Атлетиком.

В составе Марселя выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.

Новый сезон команда начнет с квалификации Лиги чемпионов.