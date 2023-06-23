УЕФА не допустил испанскую Осасуну в Лигу конференций. Что случилось?

УЕФА не допустил испанскую «Осасуну» в Лигу конференций.

Причиной является дело об организации договорных матчей в сезоне 2013/14. Девять лет назад «Осасуна» боролась за выживание в Ла Лиге, но спастись все равно не смогла.

В 2020 году суд огласил решение о реальных тюремных сроках для 4 экс-руководителей «Осасуны» и двух экс-футболистов «Бетиса».

Экс-секретарь «Осасуны» Анхель Вискай получил 8 лет и 8 месяцев заключения. Экс-президент «Осасуны» Мигель Таверна и спортивный директор клуба Хесус Перальта получили вердикт на 6 лет и 6 месяцев тюрьмы. Казначей совета директоров клуба Санчо Бандрес проведет за решеткой 5,5 лет.

В сезоне 2022/23 «Осасуна» заняла 7-е место в Ла Лиге, обыграв в решающем матче «Жирону» с украинцем Виктором Цыганковым, и получила право на участие в Лиге конференций. Однако решением УЕФА клуб из Памплоны теперь отстранен от еврокубков.

«Осасуна» собирается подать апелляцию на решение УЕФА. Если апелляция окажется неуспешной, то в Лиге конференций примет участие «Атлетик» из Бильбао, финишировавший на 8-м месте в Ла Лиге.