Экс-игрок Барселоны получил 10 месяцев тюрьмы за договорные матчи

Полузащитник испанского футбольного клуба «Луго», который выступает в Сегунде, Хави Торрес получил 10 месяцев тюрьмы.

Согласно решению Верховного трибунала, Торрес и еще один футболист Антонио Амайя проведут за решеткой 10 месяцев и уплатят штраф в 400 тысяч евро за договорные матчи. Также игрокам запрещено заниматься футбольной деятельностью на протяжении 22 месяцев.

Это дело называется «делом Осасуны». В сезоне-2013/2014 президент «Осасуны» Мигель Арчанко на то время обратился к Амайе и Торресу, которые тогда играли за испанский «Бетис», предложив проиграть его клубу, который боролся за выживание в Ла Лиге, в обмен на 250 тысяч евро.



Отметим, что помимо Амайи и Торреса срок получат и Арчанко, и бывший главный тренер «Осасуны» Анхел Вискай, а также бывшие члены руководства клуба, ответственные за финансы и два агента по недвижимости.

Интересно, что Хави Торрес играл за «Барселону» с 2008 по 2009 год. Также в «Луго» он был партнером украинца Ореста Лебеденко, который недавно перешел из «Луго» в «Депортиво».