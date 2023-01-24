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  4. Экс-игрок Барселоны получил 10 месяцев тюрьмы за договорные матчи
Испания
24 января 2023, 16:48 |
1079
0

Экс-игрок Барселоны получил 10 месяцев тюрьмы за договорные матчи

Хави Торрес являлся партнером Ореста Лебеденко

24 января 2023, 16:48 |
1079
0
Экс-игрок Барселоны получил 10 месяцев тюрьмы за договорные матчи
Instagram. Хави Торрес

Полузащитник испанского футбольного клуба «Луго», который выступает в Сегунде, Хави Торрес получил 10 месяцев тюрьмы.

Согласно решению Верховного трибунала, Торрес и еще один футболист Антонио Амайя проведут за решеткой 10 месяцев и уплатят штраф в 400 тысяч евро за договорные матчи. Также игрокам запрещено заниматься футбольной деятельностью на протяжении 22 месяцев.

Это дело называется «делом Осасуны». В сезоне-2013/2014 президент «Осасуны» Мигель Арчанко на то время обратился к Амайе и Торресу, которые тогда играли за испанский «Бетис», предложив проиграть его клубу, который боролся за выживание в Ла Лиге, в обмен на 250 тысяч евро.

Отметим, что помимо Амайи и Торреса срок получат и Арчанко, и бывший главный тренер «Осасуны» Анхел Вискай, а также бывшие члены руководства клуба, ответственные за финансы и два агента по недвижимости.

Интересно, что Хави Торрес играл за «Барселону» с 2008 по 2009 год. Также в «Луго» он был партнером украинца Ореста Лебеденко, который недавно перешел из «Луго» в «Депортиво».

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Источник Marca
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