Байндл уступила Данилович в стартовом поединке на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка играла против Ольги Данилович, которая преодолела квалификацию (№105 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча между теннисистками.

В следующем раунде Данилович сразится против Сораны Кырсти (№32 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).

Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина. Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина свои матчи первого раунда проиграли.