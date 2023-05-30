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  4. Байндл уступила Данилович в стартовом поединке на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
30 мая 2023, 14:57 | Обновлено 30 мая 2023, 15:01
526
3

Байндл уступила Данилович в стартовом поединке на Ролан Гаррос

Катерина проиграла сербке в двух сетах

30 мая 2023, 14:57 | Обновлено 30 мая 2023, 15:01
526
3
Байндл уступила Данилович в стартовом поединке на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Данилович

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка играла против Ольги Данилович, которая преодолела квалификацию (№105 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) – 3:6, 2:6

Это была первая встреча между теннисистками.

В следующем раунде Данилович сразится против Сораны Кырсти (№32 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).

Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина. Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина свои матчи первого раунда проиграли.

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Катерина Байндл (Козлова) Ольга Данилович Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
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+3
dadlismit
Здесь нашей Козловой ожидаемо наступил БАЙНДЛЬ уже в первом круге ... 
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+1
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