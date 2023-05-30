Байндл уступила Данилович в стартовом поединке на Ролан Гаррос
Катерина проиграла сербке в двух сетах
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№83 WTA) завершила выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В первом раунде основы украинка играла против Ольги Данилович, которая преодолела квалификацию (№105 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) – 3:6, 2:6
Это была первая встреча между теннисистками.
В следующем раунде Данилович сразится против Сораны Кырсти (№32 WTA) или Жасмин Паолини (№53 WTA).
Ранее во второй раунд пробилась Элина Свитолина. Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина свои матчи первого раунда проиграли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна в двух сетах уступила Донне Векич
Тете требует 4 миллиона