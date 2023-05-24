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25.05.2023 15:00 - : -
Металлист
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 16:15 |
123
0

Кривбасс – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Только победа позволит харьковчанам продолжить борьбу за сохранение места в Премьер-Лиге

24 мая 2023, 16:15 |
123
0
Кривбасс – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кривбасс

28-й тур чемпионата страны завершится поединком в Кривом Роге, где местный «Кривбасс» будет принимать «Металлист». Для хозяев поля эта игра уже не имеет особого значения, так как криворожцы прочно обосновались в середине турнирной таблицы. А вот для подопечных Перицы Огненовича результат очень важен, так как только победа оставляет им хоть какие-то шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон.

Кривбасс

В предыдущем туре команда Юрия Вернидуба проиграла очень принципиальный матч за 6 место «Ворскле» со счетом 0:1 и опустилась на одну строчку ниже в турнирной таблице своих соперников. Более того, поражение в Полтаве практически перечеркнуло все надежды криворожского клуба на возможность занять итоговое 5 место.

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Интересно, что еще на финише первого круга после 14-го тура «Кривбасс» и «Металлист» шли вровень, имея по 15 очков. Но как же изменился их дальнейший путь по сравнению друг с другом. За следующие 13 матчей первые взяли 20 очков и даже были близки к зоне еврокубков, а харьковчане упали глубоко вниз в стан аутсайдеров, добавив в свою копилку только 7 баллов (1 победа и 4 ничьи).

Удивительно, но по количеству забитых голов «Кривбасс» уступает будущему сопернику – 22 против 26. Зато криворожцы знают, когда надо забивать и какие мячи приносят очки. Все десять побед в нынешнем сезоне они одержали с минимальным преимуществом 1:0 либо 2:1.

Что касается предстоящего матча, то в нем из-за дисквалификации не сможет принять участие Максим Задерака, который получил четвертое предупреждение в чемпионате в игре с «Ворсклой».

Металлист

У харьковчан положение дел в турнирной таблице совсем плохое. Для того, чтобы покинуть 15-е место и надеяться на стыковые матчи, одной победы мало. Даже при двух ситуация ненамного улучшиться, так как конкуренты тоже могут набирать очки. Поэтому надо выигрывать все три оставшиеся матча. А кроме «Кривбасса» соперниками еще будут прямые оппоненты в борьбе за спасение «Минай» и «Черноморец».

Наставник харьковчан еще несколько туров назад говорил, что для его команды каждый следующий поединок будет очень важный и надо набирать максимальное количество очков. Однако, если посмотреть на результаты, то его слова явно расходятся с делом. Даже в матче с земляками из «Металлиста 1925» в минувшее воскресенье его подопечные ничего не смогли сотворить, чтобы добиться победы. Да и на ничью они тоже откровенно не наиграли.

Про кадровые проблемы харьковчан, начиная с летнего межсезонья, всем хорошо известно. Те же футболисты, которые остались в команде или присоединились к ней по ходу сезона, пока не могут вывести ее из кризиса. Способны ли они сделать это в трех оставшихся матчах? Вряд ли.

Статистика матчей

В первом круге «Металлист» принимал «Кривбасс» в Ужгороде и проиграл со счетом 0:1. Единственный и победный гол в составе гостей забил Назар Волошин. Еще интересно вспомнить, что именно эти два клуба летом прошлого года вернулись в Премьер-Лигу, заняв два первых места в первой лиге. Так вот, тогда запомнилась их встреча в Кривом Роге, когда харьковчане разгромили хозяев поля со счетом 5:0. Но тогда у «Металлиста» была совершенно другая команда, которая ставила перед собой задачи не только выйти в элитный дивизион, а и бороться здесь за самые высокие места. Увы, все это уже осталось в прошлом.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Рябов, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Капич, Хомченковский, Задерака, Соса, Лунев, Дебелко

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Мизюк, Коррал, Панасенко, Чайковский, Наумец, Картушов, Чидомере, Прядун

Прогноз на противостояние:

По все раскладам должен победить «Кривбасс». Хотя его игроки сейчас без особой мотивации, поэтому могут быть варианты. И все же предположим победу криворожцев со счетом 2:1.

25 мая, четверг

«Кривбасс» – «Металлист»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 15:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
КРИВБАСС МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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