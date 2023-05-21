Дерби без огня. Металлист 1925 поставил Металлист на грань от вылета
Команда Перицы Огненовича провела очередной невнятный матч и рискует вылететь из УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 27-й тур.
«Металлист 1925» – «Металлист» - 2:0
Безуглый, 58, Чирук, 68
Коваленко, 20, Е. Ткачук, 55, А. Ткачук, 90+2 – Ралюченко, 25, Чайковский, 50
«Металлист 1925»: Мозиль – Коваленко (Рудавский, 69), Безуглый, Е. Ткачук, Жичиков – Я. Мартынюк (А. Ткачук, 81), Габелок, Вачиберадзе – Ременюк (Абдуллаев, 52), Чирук (Островский, 80), Русин (Дмитренко, 80).
«Металлист»: Костик – Коррал, Порох (Николишин, 37), Мизюк, Влага – Ралюченко, Самуэл (Багачанский, 46), Чайковский (Панасенко, 77) – Картушов (Бойчук, 77), Чидомере (Рязанцев, 61), Наумец.
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).
Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).
Удары (в створ): 11 (4) – 7 (3)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 1 – 4.
МЕТАЛЛИСТ 1925 - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
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