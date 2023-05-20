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Металлист 1925
21.05.2023 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 23:32 | Обновлено 20 мая 2023, 23:33
39
0

Металлист 1925 – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

20 мая 2023, 23:32 | Обновлено 20 мая 2023, 23:33
39
0
Металлист 1925 – Металлист. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 21-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Харьковское дерби за выживание в «элитном» дивизион – исключительно так необходимо воспринимать предстоящий поединок, в котором у новичков текущего розыгрыша под руководством Перицы Огненовича будет чуть ли не последний шанс исправить собственное положение в турнирной таблицы. «Металлисты» разделяет всего пять пунктов, но футболисты Эдмара в последнее время хотя бы демонстрировали положительную динамику, тогда как у принципиальных соперников, кроме победы над безнадежным «Львовом» (1:0), вообще нет обнадеживающих новостей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Металлист», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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