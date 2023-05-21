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Металлист 1925
21.05.2023 15:00 – FT 2 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 18:14 |
267
1

ЭДМАР: «Очень рад, что победили Металлист»

И.о. главного тренера «Металлиста 1925» – о матче 27-го тура УПЛ

21 мая 2023, 18:14 |
267
1
ЭДМАР: «Очень рад, что победили Металлист»
ФК Металлист 1925. Эдмар

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста 1925» Эдмар прокомментировал победу своей команды над «Металлистом» (2:0).

- Нам очень была нужна победа, мы знали, что для соперника матч также принципиальный. Очень рад, что мы победили.

- Какие впечатления от самой игры?
- В первом тайме чувствовалось напряжение на поле, мы контролировали мяч, но дали им создать несколько возможностей в контратаках. Второй тайм мы начали более агрессивно, нагнетали, забили гол, а вслед за ним еще один.

- После перерыва дожали соперника, что говорили между таймами?
- Мы попросили ускорить игру, играть в более высоком темпе и нагнетать. Только так было надо делать, чтобы одержать победу.

- Вы застали харьковское дерби против ФК «Харьков» как игрок старого «Металлиста», теперь уже в роли тренера одной из харьковских команд. Эмоции похожи?
- Большая разница, когда ты играешь это одни эмоции, а когда ты тренер раз в тридцать больше волнуешься, видишь как команда готовится к игре, даешь им всю необходимую информацию и они почувствовали, что эта игра особенная. Нам это удалось и они сегодня одержали победу.

- Сегодня победа, но радоваться еще рано?
- Мы это и сказали команде после игры, что впереди еще три матча, каждый должен играть на максимуме, чтобы команда получила очки.

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Источник ФК Металлист 1925
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Олексій Коваль
Молодці, дякую хлопці, за приємні емоції!
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