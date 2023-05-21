Металлист 1925 – Металлист – 2:0. Харьковское дерби без сенсации. Видео
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В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 27-го тура УПЛ между клубами «Металлист 1925» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев.
Перед начало встречи именно «Металлист 1925» считался фаворитом поединка.
УПЛ. 27-й тур, 21 мая
Металлист 1925 – Металлист – 2:0
Голы: Безуглый, 58, Чирук, 68
Видеообзор матча ожидайте позже...
ГОЛ! 1:0 Безуглый, 58 мин.
Микита Безуглий відкриває рахунок у харківському дербі 🤘🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/bdWhiqKTp6— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 21, 2023
ГОЛ! 2:0 Чирук, 68 мин.
Андрік Чирук подвоює рахунок у матчі проти Металіста 👍🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/5UzMCQvBVZ— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 21, 2023
События матча
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