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Чемпионат Украины
Металлист 1925
21.05.2023 15:00 – FT 2 : 0
Металлист
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Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 17:05 |
354
2

Металлист 1925 – Металлист – 2:0. Харьковское дерби без сенсации. Видео

Смотрите видеообзор матча 27-го тура УПЛ

21 мая 2023, 17:05 |
354
2
Металлист 1925 – Металлист – 2:0. Харьковское дерби без сенсации. Видео
УПЛ

В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 27-го тура УПЛ между клубами «Металлист 1925» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев.

Перед начало встречи именно «Металлист 1925» считался фаворитом поединка.

УПЛ. 27-й тур, 21 мая

Металлист 1925 – Металлист – 2:0

Голы: Безуглый, 58, Чирук, 68

Видеообзор матча ожидайте позже...

ГОЛ! 1:0 Безуглый, 58 мин.

ГОЛ! 2:0 Чирук, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Чирук (Металлист 1925).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Металлист 1925).
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Источник Sport.ua
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WildeKater
Как там Ярославский поживает?))
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