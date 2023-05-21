В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 27-го тура УПЛ между клубами «Металлист 1925» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев.

Перед начало встречи именно «Металлист 1925» считался фаворитом поединка.

УПЛ. 27-й тур, 21 мая

Металлист 1925 – Металлист – 2:0

Голы: Безуглый, 58, Чирук, 68

Видеообзор матча ожидайте позже...

ГОЛ! 1:0 Безуглый, 58 мин.

ГОЛ! 2:0 Чирук, 68 мин.