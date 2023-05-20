Так получилось по календарю, что в заключительный игровой день 27-го тура состоятся два противостояния команд из одного города. В одном из них в Ковалевке на стадионе «Колос» сойдутся харьковские клубы «Металлист 1925» и «Металлист». Матч этот будет очень важен для соперников, так как они продолжают сражаться за то, чтобы остаться в элитном дивизионе на следующий сезон.

Металлист 1925

Еще четыре тура назад после победы над «Львовом» со счетом 2:0 подопечные Эдмара чувствовали себя вполне комфортно, занимая десятую строчку в турнирной таблице. Они всего на три очка отставали от «Кривбасса» и на четыре от «Ворсклы», отдалившись в тоже время от группы команд, которые ведут борьбу за выживание. Однако в последующих четырех турах харьковчане добавили в свою копилку всего лишь два балла и теперь их отделяет от зоны стыковых матчей только одно очко.

Обращает на себя внимание, что во втором круге «Металлист 1925» стал много пропускать голов в свои ворота. Отсюда сразу четыре поражения с крупным счетом с общей разницей мячей 0-16. Конечно же, в какой-то мере сказалось отсутствие из-за травмы голкипера Олега Мозиля, который в первой части турнира проявил себя с самой лучшей стороны. Но дело не только в этом. Стало гораздо больше ошибок в обороне, чего ранее особо не замечалось.

С другой стороны, харьковская команда уж очень мало забивает. Всего 20 мячей в 26 матчах, из них только 4 гола во втором круге. Понятно, что с такой результативностью далеко не уедешь. Так что место среди аутсайдеров вполне объяснимо.

А еще, как, кстати, и ближайший соперник, «Металлист 1925» явно не дружит с игровой дисциплиной. Слишком много в команде предупреждений и удалений. Вот и предстоящую встречу из-за дисквалификации будет вынужден пропустить защитник Игорь Курило. Только он один в этом сезоне имеет в своем пассиве 1 красную и 6 желтых карточек.

Металлист

Что касается другого харьковского клуба с названием «Металлист», то у него дела обстоят еще хуже. От той команды, которая выходила в Премьер-Лигу, практически не осталось и следа, а при новом наставнике, появившемся в межсезонье, положение только усугубилось.

Уже тот факт, что харьковчане не могли добиться побед в 17 (!) турах о многом говорит. Какая-то надежда для болельщиков команды появилась после победы над «Львовом» 1:0. Но тут же последовало разгромное поражение от «Зари» 0:5 и теперь даже одного выигрыша недостаточно, чтобы покинуть зону стыковых матчей. Откровенно говоря, только самое удачное стечение обстоятельств поможет подопечным Перицы Огненовича избежать расставания с Премьер-Лигой.

Впрочем, как говорит сам наставник «Металлиста», шансы выбраться из тяжелейшей ситуации у его команды еще есть. Надо только удачно провести все четыре оставшихся матча, включая «харьковское дерби».

Вот только в игре с земляками не смогут принять участие капитан команды Егор Демченко, удаленный с поля в предыдущем матче с «Зарей» и ее лучший бомбардир Максим Прядун, получивший в той же игре уже четвертую в сезоне желтую карточку. А вообще харьковчане в этом сезоне славятся одной из самых недисциплинированных команд. Судите сами. У них уже 8 (!) удалений, причем все разные футболисты, и 60 предупреждений.

Статистика матчей

Команды в разные годы продвигались к Премьер-Лиге, поэтому официальных матчей друг с другом до 8 ноября прошлого года не имели. Единственный матч в первом круге, завершившийся нулевой ничьей, запомнился тем, что соперники доигрывали его не в полных составах. У «Металлиста» был удален Андрей Ралюченко, а у «Металлиста 1925» - Михаил Шершень.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Рудавский, Габелок, Кравченко, Вачиберадзе, А.Ткачук, Ременюк, Чирук

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Порох, Мизюк, Коррал, Панасенко, Чайковский, Наумец, Картушов, Чидомере, Рязанцев

Прогноз на противостояние:

Игра, по всей видимости, будет очень упорной, но с небольшим количеством голевых моментов. Предположим, что матч завершится вничью 1:1.

21 мая, воскресенье