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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2023 17:10 – FT 2 : 0
Металлист
Начало матча было отложено на два часа из-за сильного ливня в Кривом Роге
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 23:54 |
1333
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Вы видели, какой форс-мажор случился»

Наставник «Кривбасса» – о победе над «Металлистом»

25 мая 2023, 23:54 |
1333
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Вы видели, какой форс-мажор случился»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

В четверг, 25 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Кривбасс» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Кривого Рога.

После окончания встречи главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал своих подопечных:

– Хочу передать поздравление городу Кривой Рог и всем его жителям по поводу предстоящего Дня города. Спасибо команде, что подарила победу. Что касается непосредственно матча с Металлистом: была неплохая игра, соперник также играл в футбол и имел неплохие моменты. На мой взгляд, мы больше заслужили эту победу. Провели два неплохих мяча, могли забить еще.

Надо двигаться дальше. Осталось провести две игры на выезде: 29 мая в Киеве с Металлистом 1925, а затем 4 июня в Ужгороде с Днепром-1. На этом финиширует наш чемпионат. Еще раз большое спасибо всем, кто пришел и нас поддержал. Мы очень рады, что у нас такие болельщики. Всех с победой и с праздником!

– Что сыграло последнюю роль в том, что команды все-таки вышли на поле после всех погодных катаклизмов?

– Очень большое спасибо всем нашим людям, которые сделали все для того, чтобы этот матч состоялся. Вы видели, какой произошел форс-мажор: ливень, град. Было очень много воды в поле. Благодарю агрономов и всех технических работников: они быстро отреагировали и сделали все возможное, чтобы поле было в таком состоянии, которое позволяло бы здесь сыграть. Низкий поклон всем работникам клуба.

– А еще наконец-то появился новый лидер в клубе – Даниэль Соса… Соглашаетесь?

– Дай Бог! Неплохой футболист, я об этом не раз говорил. Пока рано о чем-то говорить. Все в его руках: как будет работать, как будет бороться. Этот атакующий футболист должен принести пользу нашей команде.

– Замена Сосы во втором тайме говорит о том, что сейчас его физических кондиций немного не хватает на полный матч?

– Человека мы ждали два месяца. Он недавно приехал и пока не принял оптимальную форму. Тем более, Соса сборы с нами не проходил. К каждому футболисту я отношусь с уважением, бережно. Опять же у нас очень много травм, а впереди два тура.

Тем более, игру с «Металлистом 1925» пропустит из-за перебора карт Лунев, но вернется Задерака. Быстро восстановился Татарков: благодарен медицинскому штабу, что быстро подняли его на ноги. Травма была средней тяжести, но – молодец, восстановился и готов играть.

– Вопрос от болельщиков: сможем ли мы до конца чемпионата увидеть в деле Жана По?

– Это вопрос к нашему медицинскому штабу и главному врачу. Как я знаю, это непросто. У Жана курс лечения заканчивается в середине июня. Я не хочу и не буду рисковать. Он с нами потихоньку тренируется, но на тех оборотах, на которых может, не более того.

Хотя футболист он очень и очень классный: в отношении техники, работы с мячом, скорости и дриблинга – все в По есть. В «Кривбассе» он к лету в аренде, но если захочет остаться и врач подтвердит его физическую готовность – мы с удовольствием продолжим сотрудничество с Жаном.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Кривбасс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Металлист Харьков Кривбасс - Металлист Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Кривбасс
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