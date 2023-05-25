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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2023 17:10 – FT 2 : 0
Металлист
Начало матча отложено из-за сильного ливня в Кривом Роге
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 19:05 | Обновлено 25 мая 2023, 20:07
3057
3

Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу

У харьковского клуба остались только теоретические шансы на спасение

25 мая 2023, 19:05 | Обновлено 25 мая 2023, 20:07
3057
3
Полет в первую лигу. Металлист проиграл Кривбассу
ФК «Кривбасс»

Тренерский штаб «Металлиста» по сравнению с дерби против «1925-х», которое состоялось в прошлом туре, произвел сразу несколько перестановок. Место в воротах снова занял Ермолов. В центре защиты вместо Мизюка вышел Николишин, в центре полузащиты появился Демченко, в нападении – Прядун. Вне состава остались Самуэль и Чайковский. Место левого атакующего полузащитника занял Рязанцев, который заменил Картушова. Чидомере, который в матче против «Металлиста 1925» был единственным нападающим, на этот раз составил пару форвардов с Прядуном. Такие себе олдкульные 4-4-2 от Огненовича.

Отметим появление в основном составе 18-летнего Николишина и 16-летнего Влаги. Последний, кстати, один из самых молодых игроков этого сезона. Он дебютировал в УПЛ в возрасте 16 лет 204 дней. Опережает Влагу только партнёр по команде Дигтярь, который впервые сыграл в элитном дивизионе, когда ему было 15 лет и 159 дней. Третью и четвертую строчки этого рейтинга также занимают игроки «Металлиста» Кайдалов (16 лет 296 дней) и Синчук (16 лет 297 дней).

У «Кривбасса» в основном составе дебютировал молодой Семотюк, который заменил Задераку. Опытный полузащитник заработал дисквалификацию. В защиту вернулся Бескоровайный, который заменил Рябова.

Старт поединка был отложен более чем на два часа. Причиной стал ливень, из-за которого команды даже не вышли на разминку. Существовала вероятность переноса матча на другой день. Ближе к запланированному времени начала матча (15:00) дождь ослаб, работники стадиона и клуба принялись убирать воду с газона. На это потребовалось около полутора часов, еще сорок минут команды разминались.

«Кривбасс» с первых минут захватил инициативу, что было вполне предсказуемо. «Металлист» действовал вторым номером, рассчитывая на контратаки. Первый тайм не изобиловал опасными моментами. «Кривбасс» много времени проводил на половине поля гостей, но большинство атак заканчивались на подступах к штрафной площадке. Опасно у ворот «Металлиста» было на 16-й минуте, когда Хомченовский с правой линии штрафной площадки отпасовал на Сосу, тот пробил с линии вратарской - мяч задел ногу Николишина и полетел выше ворот. На 32-й минуте Лунев, Капич и Хомченовский разыграли комбинацию возле штрафной площадки, Лунев оказался на ударной позиции, но вратарь вовремя сократил угол обстрела и помешал хорошо пробить.

На 42-й минуте свой единственный голевой момент в тайме создали гости. Рязанцев получил мяч на линии штрафной площадки и классно пробил, но Клищук вытащил мяч из ближнего верхнего угла.

В самом конце первой половине встречи «Кривбасс» открыл счет. Дибанго с левого фланга навесил на дальний угол вратарской, Соса выиграл верховую борьбу у Коррала и пробил головой – мяч влетел в ближний угол ворот. Это дебютной гол легионера из Нигера в УПЛ. Чтобы нанести первый результативный удар, Сосе понадобилось 4 матча.

Второй тайм прошел в том же ключе, что и первый. «Кривбасс» контролировал ход игры, создал несколько опасных моментов и увеличил преимущество в счете. На 71-й минуте классный гол забил Капич. Боснийский легионер получил мяч на месте левого инсайда, сместился в центр, обыграв двух оппонентов, вошел в штрафную площадку и точно пробил в угол ворот.

На 84-й минуте счет едва не стал разгромным. Лунев с лицевой линии навесил во вратарскую площадку, Шевченко нанес удар головой - Николишин выбил мяч с линии ворот. «Металлист» не хотел или скорее не мог изменить ситуацию на поле. За всю вторую половину встречи в активе харьковчан – удар Прядуна с очень острого угла, с которым справился Клищук.

«Кривбасс», набрав три очка, продолжает бороться с «Ворсклой» за шестое место в турнирной таблице. Неплохо как для команды, которая после своего перерождения проводит первый сезон в УПЛ. А вот «Металлист», который также переродился и вместе в «Кривбассом» вышел в элитный дивизион, следующий сезон, скорее всего, проведет в первой лиге (если команда вообще не прекратит существование). Отрыв от 14-го места составляет 6 очков, и шансы на спасение остались только теоретические.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Кривбасс» – «Металлист» – 2:0

Соса (42), Капич (71).

Лунев (29), Семотюк (51), Шевченко (90+2).

«Кривбасс»: Клищук, Бескоровайный, Понедельник, Стецьков, Дибанго (Опанасенко, 89), Капич (Карпусь, 89), Хомченовский, Семотюк (Татарков, 65), Соса (Шевченко, 82), Лунев (Кораблін, 89), Дебелко.

«Металлист»: Ермолов, Порох (Мизюк, 85), Коррал, Николишин, Влага, Ралюченко (Багачанский, 85), Демченко, Чидомере (Чайковский, 72), Рязанцев (Картушов, 72), Наумец, Прядун (Коркишко, 72).

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Кривбасс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Illiashenko Andriy
- Радий що ця команда вилітає це приклад олігархічной команди котру кинули як тільки у власника зявивлися проблеми з законом. У нашому випадку за вбивство людині у ДТП.  Ці лозунги йде чемпіон всті тримтіть.. Не шкода цю команду котра в першій лізі купляла все і вся. 
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+2
BUROSTAVOK
Фото на заставке показывает уровень нашего футбола...
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+1
Springfield
Если не разбегутся, то через  сезон легко вернутся.  Если будет формула как и в этом сезоне.
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0
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