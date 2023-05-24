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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2023 15:00 - : -
Металлист
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 22:32 | Обновлено 24 мая 2023, 23:12
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0

Кривбасс – Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура чемпионата Украины по футболу

24 мая 2023, 22:32 | Обновлено 24 мая 2023, 23:12
79
0
Кривбасс – Металлист. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В четверг, 25 мая, криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист» встретятся в заключительном матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в Кривом Роге, на стадионе «Горняк». Начало запланировано на 15.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» борется «Ворсклой» и «Колосом» за 6 место в турнирной таблице. Полтавский клуб в этом туре неожиданно выиграл у «Днепра-1». Поэтому криворожцам нужно побеждать, чтобы сохранить отставание в два очка от «Ворсклы».

«Металлист» нуждается в победе еще сильнее. Харьковский клуб занимает 15 место, отставание от идущего четырнадцатым «Ингульца» - 5 очков. Чтобы надеяться на сохранение места в УПЛ на следующий сезон, «желто-синим» нужно выигрывать все оставшиеся матчи. Но этого мало. Многое зависит от результатов матчей конкурентов.

«Кривбасс» и «Металлист» играли друг с другом 34 раза. 15 побед на счету харьковского клуба, 11 – в активе криворожского. Восемь матчей завершились вничью. В матче первого круга текущего чемпионата «Кривбасс» выиграл со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» - «Металлист», которая будет доступна в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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