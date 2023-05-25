Кривбасс – Металлист – 2:0. Первый мяч Сосы, супергол Капича. Видео голов
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В четверг, 25 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Кривбасс» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Кривого Рога.
На 42-й минуте счет в поединке открыл Даниэль Соса. Для представителя Нигера это первый гол за «Кривбасс».
На 71-й капитан криворожан Рифет Капич удвоил преимущество команды. После сольного прохода босниец точным ударом в нижний правый угол забил гол.
УПЛ. 28-й тур, 25 мая
Кривбасс – Металлист – 2:0
Голы: Соса, 42, Капич, 71
Видеообзор матча ожидайте позже...
ГОЛ! 1:0 Соса, 42 мин.
Даніель Соса забив дебютний гол за Кривбас ⭐️#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/qUBcXy19n4— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 25, 2023
ГОЛ! 2:0 Капич, 71 мин.
Ріфет Капич майстерно розбирається з захистом Металіста та подвоює рахунок - 2:0! 👏#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/uLwrihMTL3— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 25, 2023
События матча
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