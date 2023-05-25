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Чемпионат Украины
Кривбасс
25.05.2023 17:10 – FT 2 : 0
Металлист
Начало матча отложено из-за сильного ливня в Кривом Роге
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 19:32 |
1079
0

Кривбасс – Металлист – 2:0. Первый мяч Сосы, супергол Капича. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 28-го тура УПЛ

25 мая 2023, 19:32 |
1079
0
Кривбасс – Металлист – 2:0. Первый мяч Сосы, супергол Капича. Видео голов
УПЛ

В четверг, 25 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Кривбасс» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Кривого Рога.

На 42-й минуте счет в поединке открыл Даниэль Соса. Для представителя Нигера это первый гол за «Кривбасс».

На 71-й капитан криворожан Рифет Капич удвоил преимущество команды. После сольного прохода босниец точным ударом в нижний правый угол забил гол.

УПЛ. 28-й тур, 25 мая

Кривбасс – Металлист – 2:0

Голы: Соса, 42, Капич, 71

Видеообзор матча ожидайте позже...

ГОЛ! 1:0 Соса, 42 мин.

ГОЛ! 2:0 Капич, 71 мин.

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Кривбасс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Соса (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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