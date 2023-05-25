В четверг, 25 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ между клубами «Кривбасс» и «Металлист». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Кривого Рога.

На 42-й минуте счет в поединке открыл Даниэль Соса. Для представителя Нигера это первый гол за «Кривбасс».

На 71-й капитан криворожан Рифет Капич удвоил преимущество команды. После сольного прохода босниец точным ударом в нижний правый угол забил гол.

УПЛ. 28-й тур, 25 мая

Кривбасс – Металлист – 2:0

Голы: Соса, 42, Капич, 71

Видеообзор матча ожидайте позже...

ГОЛ! 1:0 Соса, 42 мин.

ГОЛ! 2:0 Капич, 71 мин.